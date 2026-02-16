Esta fue la única vez en que la WWE tuvo un duelo de máscaras; ¿quién ganó?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que la WWE presente un duelo de máscara vs máscara entre El Grande Americano y El Grande Americano Original, quien volvió de su lesión hace unas semanas para reclamar su nombre, mismo que se ha vuelto popular en México y el resto del mundo.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Se trata, entonces, de dos enmascarados cuyas identidades ya se conocen bajo los nombres de Ludwik Kaiser y Chad Gable, respectivamente hablando. Ahora bien, ¿sabías que esta no es la primera vez que la WWE podría presentar un mano a mano por las máscaras en su historia?

¿Cuándo fue la última vez que la WWE presentó un máscara vs máscara?

Para recordar esta etapa, la historia tendría que trasladarse a 15 años en el pasado; más precisamente en el 2011. En aquellos momentos, la WWE tenía como objetivo principal recuperar el terreno perdido tanto en México como el resto de Sudamérica, por lo que comenzó a contratar a luchadores latinos.

Te puede interesar: Así fue el test de pretemporada de Checo Pérez en F1

Te puede interesar: Vomitó en Cruz Azul, pero se volvió leyenda en Tigres

Uno de ellos fue precisamente Místico, el hoy luchador del CMLL que permaneció unos años en la empresa bajo el nombre de Sin Cara. El mexicano tuvo una lesión que lo alejó del ring durante varios meses, por lo que la WWE tomó la decisión de “reemplazarlo” con otro luchador tal y como ocurre actualmente con El Grande Americano.

Cuando el original Sin Cara regresó de su lesión notó que había alguien idéntico a él, por lo que lo retó a un duelo de máscaras. Fue así cuando, en un evento en la Ciudad de México del 2011, el Sin Cara original logró vencer a su copia quitándole la máscara, dejando ver el rostro de Hunico, hoy conocido como Cinta de Oro.

¿Cuándo podría ser el máscara vs máscara entre Los Grandes Americanos?

Considerando la cercanía que tiene esta rivalidad con el magno evento de la WWE, todo haría indicar que el duelo de máscara vs máscara entre los Grandes Americanos podría llevarse a cabo nada más y nada menos que en Wrestlemania 42, a disputarse el 18 y 19 de abril.