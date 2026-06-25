Uruguay se ilusiona y aún tiene posibilidades: este resultado necesita para seguir en el Mundial 2026

Uruguay llega a la última fecha del Grupo H con opciones matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa afrontará un duelo decisivo frente a España y sabe que todavía tiene caminos abiertos para continuar en el torneo.

La situación es clara. Si la Celeste logra al menos un empate frente al conjunto español, garantizará terminar como mínimo en el tercer puesto del Grupo H, lo que le permitiría entrar en la pelea por uno de los boletos reservados para los mejores terceros lugares de la competencia.

El resultado que necesita Uruguay para seguir en el Mundial

Un empate ante España dejaría a Uruguay con tres puntos y con posibilidades reales de avanzar a los dieciseisavos de final. De acuerdo con los escenarios actuales del torneo, la selección sudamericana necesitaría que al menos dos terceros lugares de otros grupos finalicen con menos de tres unidades o con tres puntos y una diferencia de gol inferior a la suya para asegurar un lugar entre los ocho mejores terceros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Corea del Sur y Escocia ya favorecen a Uruguay

Uno de los aspectos que alimenta la ilusión uruguaya es que algunas selecciones ya concluyeron su participación en la fase de grupos con registros que podrían beneficiarla. Corea del Sur terminó con tres puntos y una diferencia de gol de -1, mientras que Escocia finalizó con tres unidades y una diferencia de -3. Estos números podrían jugar a favor de la Celeste en la comparación entre terceros lugares.

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El panorama incluso podría mejorar considerablemente para los charrúas. Si Uruguay derrota a España en la última jornada, todavía tendría opciones de finalizar en el primer lugar del Grupo H, dependiendo de otros resultados dentro del sector. Por el contrario, una derrota frente al conjunto español dejaría a la Celeste eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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