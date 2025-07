Ni Valtteri Bottas ni Daniel Ricciardo, este sería el compañero de Checo Pérez en Cadillac

Mick Schumacher es el piloto de Fórmula 1 que se encuentra en negociaciones con Cadillac de cara a la temporada 2026. Cadillac se meterá de lleno en la F1 el próximo año y se encuentra buscando dos pilotos para su debut en la parrilla más importante del automovilismo. Sergio Checo Pérez estaría cerca de ser el piloto titular de Cadillac y esto se sabe hasta el momento .

Mick Schumacher, hijo de la leyenda Michael Schumacher, reveló que se encuentra en negociaciones con Cadillac: “Están en marcha las pláticas, con una comunicación muy positiva. Es un gran proyecto, con gran historia y estar negociando me hace feliz. Estoy en una posición óptima“, mencionó el alemán en una entrevista con Motorsport. Por otro lado, Max Verstappen llenó de flores a Checo Pérez para que conduzca en Cadillac .

Mick Schumacher Mick Schumacher podría ser compañero de Checo Pérez en Cadillac

Lo cierto es que muchos pilotos han sido vinculados con la escudería de Cadillac, pero Mick Schumacher es uno de los pocos que reconocieron públicamente que tiene conversaciones con el equipo de Estados Unidos. De esta manera, hay posibilidades de que Mick sea compañero de Checo Pérez en Cadillac, ya que todo apunta a que el mexicano regresará al paddock de la F1 en la próxima temporada.

¿Qué se sabe del fichaje de Checo Pérez por Cadillac para 2026?

Lo que se sabe hasta la fecha es que no hay nada oficial entre Checo Pérez y Cadillac. Algunos medios han revelado que el piloto tapatío ya tiene un acuerdo cerrado con la escudería estadounidense, pero hasta el momento no hay nada concreto. Sin embargo, el regreso del ex Red Bull a la Fórmula 1 parece estar cada vez más cerca, pero solo el tiempo dirá en qué escudería correrá Checo Pérez.

¿Cuándo anunciará Cadillac a sus pilotos para la temporada 2026 de la F1?

Según diversos reportes, todo parece indicar que Cadillac anunciará a sus pilotos tanto titulares como de reserva en agosto, cuando inicie el parón veraniego luego del Gran Premio de Hungría. Graeme Lowdon, jefe del equipo norteamericano, reconoció que en los últimos días avanzarán más en las negociaciones.

“Probablemente diría que tenemos entre 6 y 10 buenos candidatos. Desde el primer momento quedó claro que todos quieren conducir un Cadillac. A partir de ahora vamos a empezar a tener charlas mucho más profundas. Quiero saber cuál es su motivación. ¿Por qué quieren venir a correr para Cadillac? ¿Qué pueden aportar al equipo? Entender su carácter”, reveló Lowdon.