Vasco da Gama vs Boca Juniors: La Hora para ver EN VIVO la SEMIFINAL (Vuelta) de la Copa Sudamericana

La locura se desatará en las actividades a disputarse en el campo Sao Januário, esto en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana. Por eso, este artículo te dice dónde ver EN VIVO el Vasco da Gama vs Boca Juniors, a suceder este martes 20 de octubre en punto de las 18:30 en tiempo del centro de México. A continuación descubrirás los mejores detalles.

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¿Qué esperar del Vasco da Gama vs Boca Juniors de la Copa Sudamericana?

En cierta medida se entiende que la situación está encaminada para los brasileños. Vasco logró un resultadazo en Argentina, al llevarse la ventaja mínima. Ahora, deben reafirmar dicho triunfo en La Bombonera pero en su propio campo. Y es que esta final - si la alcanzan - ayudaría en demasía en medio de una fuerte disputa por el NO descenso en el Brasileirao, de donde solamente se salvan al momento por 3 unidades.

Por su parte, los Xeneizes saben que la clasificación a la final la van a conseguir con una pelea sangrienta en el campo de los brasileños. Aunque un tanto es una diferencia totalmente al alcance para darle vuelta, en unas semifinales de Copa Sudamericana se traduce en una hazaña. Sin embargo, si hay un club que puede lograr este tipo de resultados... es el conjunto argentino.

¿Dónde ver el Vasco da Gama vs Boca Juniors en la Copa Sudamericana?

En los últimos años el alcance del futbol sudamericano en México fue nulo, hasta que Disney+ agregó a su oferta streaming el contenido de Conmebol. Por ello, este duelo podrá verse en la plataforma de entretenimiento de esta compañía, aunque debes tener el paquete más caro (corrobora esto con el proveedor).

Probables alineaciones Vasco da Gama vs Boca Juniors