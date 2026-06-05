Veljko Paunović: esta es la experiencia que ha tenido en mundiales el DT de Serbia

La Selección Mexicana logró imponerse 5 a 1 ante su similar de Serbia en el último partido amistoso de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los pupilos de Veljko Paunović contaron con un duro revés en su preparación para poder clasificar en la justa mundialista del 2030, siendo su designación una de las grandes apuestas debido a su paso internacional como entrenador.

Paunović no comenzó su carrera dentro del fútbol en el banquillo, sino como jugador profesional. Debutó en Partizán de Belgrado en 1994. Dando el salto al fútbol de España para pasar por el Marbella, Atlético de Madrid, Mallorca, Real Oviedo y Tenerife. Fue ahí donde partió a Alemania para jugar en el Hannover 96 para posteriormente regresar a España con el Getafe.

Los últimos equipos como futbolista de Paunovic fueron el Rubín Kazán, Almería, Partizan de Belgrado y Philadelphia Union. A nivel selección no jugó ningún partido de la Copa Mundial de la FIFA™: sólo disputó dos partidos oficiales con la Selección de Serbia y Montenegro. Sin embargo, sus inicios como entrenador terminaron por ser diferentes en ese aspecto.

24 Oct 2001: Veljko Paunovic of Mallorca takes a freekick during the UEFA Champions League match between Arsenal and Real Mallorca played at Highbury in London. \ Mandatory Credit: Shaun Botterill /Allsport|Shaun Botterill/Getty Images

El inicio de Veljko Paunović en las inferiores de Serbia

El 2012 fue el comienzo de la carrera de Paunovic como entrenador de Serbia en las categorías Sub-18, Sub-19 y Sub-20, siendo en la última categoría en donde logró consagrarse como campeón del mundo en el 2015. Esa fue la única experiencia que el estratega ha tenido en una Copa Mundial de la FIFA™.

Curiosamente, en aquella edición pasó la ronda de la fase de grupos al vencer a la Selección Mexicana por 2 a 0. En los octavos de final eliminó a Hungría por 2 a 1, mientras que en los cuartos de final dejó fuera a Estados Unidos en una dramática tanda de penales por 6 a 5 y a Malí en semifinales por 2 a 1. Finalmente los pupilos de Paunović sorprendieron en la gran final tras derrotar a Brasil por 2 a 1.

Congratulations on the appointment and well-earned opportunity with U-23 MYNT as Head Coach to my longtime friend, teammate, and assistant, Marko Mitrovic.



Best of luck, Kume! pic.twitter.com/EZZD00Hh27 — VPaunovic (@VPaunovic) September 6, 2023

El éxito de Paunović en Estados Unidos e Inglaterra

Tras un exitoso paso en las inferiores de la Selección de Serbia, Paunovic firmó en el 2016 su primer contrato como DT en un club de primera división: Chicago Fire. Su mandato abarcó hasta el 2017, logrando ganarse los elogios de una figura como Bastian Schweinsteiger, el cual elogió sus ideas dentro de la pizarra y su estilo de juego.

Su segunda etapa no llegó sino hasta el 2020 con el Reading en la segunda división de Inglaterra. El reto para el entrenador serbio no fue difícil; tuvo que enfrentarse a múltiples lesiones de sus jugadores y sanciones de la liga por incumplimiento económico del equipo. Sin embargo, logró ser reconocido como el entrenador del mes en la Championship.

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La llegada de Paunović a México

Chivas sorprendió con la contratación de Veljko Paunović para el 2023. Fernando Hierro, aquel entonces director deportivo del Rebaño, apostó por el estratega serbio para iniciar su proyecto, llegando a una final en su primer torneo y a unos cuartos de final en el segundo.

Su regreso a México no tardó en hacerse esperar luego de que Tigres le contratara en el 2024. Al igual que en Chivas, Paunović dirigió dos torneos; el primero cayó en cuartos de final y en el segundo dirigió seis partidos.

|MEXSPORT

El nuevo reto de Veljko Paunović en Serbia

Veljko Paunović pasó del fútbol mexicano y dirigió al Real Oviedo para regresar a la Selección de Serbia, esta vez para poder buscar su clasificación para el evento mundialista en el 2030.

El récord de Paunović consta de apenas 6 partidos dirigidos en los que lleva 2 victorias y 4 derrotas, siendo su partido más reciente la caída ante la Selección Mexicana por 5 a 1. La Selección de Serbia buscará consolidar un proyecto de largo plazo para poder unirse nuevamente a la fiesta mundialista.

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