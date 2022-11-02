Estafas en Qatar 2022; venta de boletos falsos para el mundial.

El Mundial de Qatar 2022 está a tres semanas de dar inicio y son varios los aficionados mexicanos que quieren asistir a este increíble evento. Una de las selecciones más seguidas en los Mundiales es la de México. Es por eso que varias personas han intentado conseguir boletos a través de las redes sociales para no perderse de la justa mundialista.

Para mala fortuna de los aficionados, se siguen dando casos de fraude. Bernardo Benjamín Revelo Oñate ha sido denunciado por estafar a más de 40 aficionados mexicanos que querían ir a la Copa del Mundo de 2022. Ofreció falsos paquetes de hospedaje en Qatar 2022 y boletos para los partidos de la Selección Mexicana.

Te puede interesar: La primera selección que confirma su lista final para Qatar 2022

¡Disfruta de La Cotorrisa del Mundial en Qatar 2022!

Mario Urrea y Jenaro Gómez denunciaron que fueron estafados con más de 5,000 dolares. Las víctimas mencionaron que recurrieron a las redes sociales en búsqueda de boletos y hospedaje para Catar debido al alto costo en agencias oficiales. El estafador Revelo Oñate los contactaba en Facebook y les mostraba identificaciones oficiales; INE, comprobante de domicilio y una hoja donde se veía que se había inscrito para ser regidor político de Celaya. Ante la proximidad de la celebración del Mundial de Qatar, el supuesto vendedor dejó de contestar y actualmente se encuentra desaparecido.

¿Cómo se consiguen los boletos para el Mundial?

La FIFA abrió una convocatoria para todos los aficionados que quisieran asistir al Mundial y seleccionó por sorteo a las personas que podían adquirir los boletos con ellos.

El propio presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa recomendó en conferencia de prensa que se comprarán los boletos y alojamientos, por los medios oficiales. Con esto, la afición pueda evitar las estafas de boletos y hospedajes falso.

Te puede interesar: El estadio de Qatar 2022 que desaparecerá una vez que acabe el Mundial