La ventaja que tienen Francia y España en su partido; esto no estará en la final del Mundial 2026

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Dallas. Además del boleto a la final, ambas selecciones tendrán una ventaja que no volverán a encontrar en la final por el título, ya que jugarán en uno de los recintos más modernos del torneo.

El escenario de la semifinal ofrece condiciones distintas a las que tendrá la final del Mundial. El Estadio Dallas cuenta con tecnología que ayuda a mantener un ambiente controlado para jugadores y aficionados, un detalle que puede influir en un partido de máxima exigencia.

Francia espera por España en la semifinal|Crédito: @equipedufrance

La ventaja que tendrán Francia y España en el Estadio Dallas

El Estadio Dallas dispone de un techo retráctil y de un potente sistema de aire acondicionado, una combinación que permite mantener una temperatura estable incluso durante el verano de Texas, cuando los termómetros pueden superar los 40 grados.

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Esa característica representa una diferencia importante respecto al estadio que recibirá la final del Mundial 2026. Francia y España disputarán la semifinal en un recinto climatizado, con condiciones más controladas para el desarrollo del encuentro.

Japón y Suecia jugarán en el Estadio de Dallas|Crédito: @ATTStadium / X

Un estadio con tecnología espectacular para el Mundial 2026

Además del sistema de climatización, el Estadio Dallas destaca por su infraestructura. Tiene capacidad para 70,389 (reducida un poco más para el Mundial, con todos los espectadores sentados).

Otro de sus principales atractivos es la pantalla central de cuatro caras, de 49 metros de largo por 22 de alto, visible desde cualquier asiento. A ello se suman más de 3,000 pantallas distribuidas por todo el inmueble para seguir cada jugada.

Las selecciones de España y Bélgica se enfrentarán en el Estadio de Los Ángeles en la fase de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Adrian Macias

El estadio que más actividad tuvo en el Mundial 2026

El Estadio Dallas es el recinto con más partidos disputados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al albergar 9 encuentros entre fase de grupos y rondas eliminatorias. Para el torneo también sustituyó el césped artificial utilizado por los Dallas Cowboys por una superficie de césped natural instalada especialmente para cumplir con los estándares de la FIFA.

Ahora, el inmueble recibirá una de las semifinales más esperadas del campeonato, con Kylian Mbappé y Lamine Yamal como protagonistas de un duelo que definirá al primer finalista del Mundial.

|REUTERS

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