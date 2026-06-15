¿Ventaja para la Selección Mexicana? Las dudas para México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

Corea del Sur podría no contar con plantel completo para enfrentar a México este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara. De acuerdo con el reporte de Omar Villa, reportero de Azteca Deportes, “Los Tigres de Asia” tienen dos jugadores en duda para enfrentar a México en el segundo duelo del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los nombres señalados por el reportero son el mediocampista ofensivo Jun Ho-Bae y el defensor Tae Kim.

Ho-Bae, futbolista del Stoke City de la segunda división inglesa, se lesionó el tobillo en el último partido de preparación contra Trinidad y Tobago y aún no se ha recuperado plenamente. Durante la campaña más reciente disputó 42 partidos en la Championship y logró dos goles con tres asistencias.

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Por su parte, Kim, zaguero de los Kashima Antlers de Japón, tampoco jugó el partido contra Chequia por un esguince de tobillo que lo descartó de último minuto. El entrenador Hong Myung-Bo extrañará la versatilidad del joven de 25 años porque su posición primaria es la de defensor central, pero puede fungir como lateral por la banda izquierda.

Llegarían mermados 🇰🇷👀



Corea del Sur enfrenataría a la Selección Mexicana sin dos de sus hombres importantes, los equipos se verán las caras el jueves 18 de junio#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #CoreaDelSur



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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el México vs Corea del Sur?

La mejor opción para ver el segundo partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es Azteca Deportes. El canal transmitirá EN VIVO y GRATIS el duelo México vs Corea del Sur este jueves 18 de junio a través del sitio web y la app. El silbatazo inicial está programado para las 19:00, tiempo del Centro de México.

El partido no será sencillo, pero el modelo de probabilidad de victoria favorece al conjunto dirigido por Javier Aguirre con un 48 por ciento. El empate es más probable que una victoria de los coreanos porque la probabilidad es del 29 por ciento sobre el 23 por cientos.