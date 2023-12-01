Ver gratis Al-Hilal vs Al-Nassr EN VIVO | Liga Saudí

Un verdadero partidazo es el que se vivirá en la Liga Saudí, cuando el Al-Hilal se enfrente al Al-Nassr, en un duelo que podría definir el futuro del campeonato.

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El Al-Nassr marcha en la tercera posición a cuatro unidades del Al-Hilal. Una victoria de los de Cristiano Ronaldo, los dejaría a un solo punto y en clara carrera por el título del torneo.

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El partido lo podrás ver por el sitio y la App de Azteca Deportes, y también por Azteca Deportes Network, este viernes 1 de diciembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.