Dónde ver GRATIS el Al Hilal vs Al Shabab EN VIVO

El Al Hilal de Neymar Jr. tienen el compromiso de enfrentarse al Al Shabab en un duelo correspondiente a la Saudí Pro League en la jornada número ocho de 34.

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Neymar y compañía se enfrentarán ante un equipo que no les gana como visitante desde el 2014 y vienen con paso perfecto, ya que desde los últimos nueve partidos que han jugado no conocen la derrota.

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El Al Hilal busca una oportunidad en este encuentro que lo posicione, momentaneamente, en primer lugar de la tabla, ya que tiene 17 puntos y está a solo uno de superar al Al-Ittihad de Karim Benzema.

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