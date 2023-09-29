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Dónde ver GRATIS el Al Hilal vs Al Shabab EN VIVO

El Al Hilal de Neymar Jr. y compañía quieren retomar el liderato de la Liga Saudí y lo buscarán al enfrentarse al Al Shabab hoy EN VIVO por TV Azteca

Asian Champions League - Group D - Al Hilal v Navbahor Namangan
Soccer Football - Asian Champions League - Group D - Al Hilal v Navbahor Namangan - King Fahd International Stadium, Riyadh, Saudi Arabia - September 18, 2023 Al Hilal’s Neymar reacts REUTERS/Ahmed Yosri|AHMED YOSRI/REUTERS

Escrito por: Luis Salazar

El Al Hilal de Neymar Jr. tienen el compromiso de enfrentarse al Al Shabab en un duelo correspondiente a la Saudí Pro League en la jornada número ocho de 34.

VE AL-HILAL VS AL-SHABAB EN VIVO AQUÍ

Neymar y compañía se enfrentarán ante un equipo que no les gana como visitante desde el 2014 y vienen con paso perfecto, ya que desde los últimos nueve partidos que han jugado no conocen la derrota.

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¿Dónde ver el juego EN VIVO?

El Al Hilal busca una oportunidad en este encuentro que lo posicione, momentaneamente, en primer lugar de la tabla, ya que tiene 17 puntos y está a solo uno de superar al Al-Ittihad de Karim Benzema.

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El juego lo podrás ver EN VIVO por Azteca Deportes Network GRATIS en punto de las 12:00.

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