Ver GRATIS y EN VIVO Al-Nassr vs Al-Riyadh | Liga Saudí

El Al-Nassr y el Al-Riyadh se enfrentarán en el partido correspondiente a la jornada 16 de la Saudi Pro League y lo podrás ver EN VIVO y GRATIS, por Tv Azteca Deportes Network, en punto de las 12:00 PM, tiempo del centro de México

El equipo comandado por Cristiano Ronaldo lleva tres partidos invictos en casa y no ha perdido en sus últimos 11 encuentros en el Al Awal Park.

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Estadísticas

El Al-Nassr está en segundo lugar de la tabla con 34 puntos, mientras que el Al-Riyadh está en la decimocuarta posición, dos lugares arriba del descenso, por lo que este partido es clave para ellos.

Cristiano Ronaldo lleva 15 goles y siete asistencias en la temporada, es el hombre con más aportaciones a gol del Al-Nassr.

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