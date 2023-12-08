Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Ver GRATIS y EN VIVO Al-Nassr vs Al-Riyadh | Liga Saudí

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo busca un nuevo triunfo en la liga saudí, a pesar de estar a 10 puntos del primer lugar en la tabla, el Al-Hilal

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr
Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Okhdood - Al-Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - November 24, 2023 Al Nassr’s Cristiano Ronaldo reacts REUTERS/Ahmed Yosri|AHMED YOSRI/REUTERS

Escrito por: Luis Salazar

El Al-Nassr y el Al-Riyadh se enfrentarán en el partido correspondiente a la jornada 16 de la Saudi Pro League y lo podrás ver EN VIVO y GRATIS, por Tv Azteca Deportes Network, en punto de las 12:00 PM, tiempo del centro de México

El equipo comandado por Cristiano Ronaldo lleva tres partidos invictos en casa y no ha perdido en sus últimos 11 encuentros en el Al Awal Park.

También te puede interesar: Así será el calendario de Argentina en la Copa América

Estadísticas

El Al-Nassr está en segundo lugar de la tabla con 34 puntos, mientras que el Al-Riyadh está en la decimocuarta posición, dos lugares arriba del descenso, por lo que este partido es clave para ellos.

Cristiano Ronaldo lleva 15 goles y siete asistencias en la temporada, es el hombre con más aportaciones a gol del Al-Nassr.

También te puede interesar: Raúl Jiménez entró al Top 3 de goleadores mexicanos en Europa

Tags relacionados
Al-Nassr Cristiano Ronaldo

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP