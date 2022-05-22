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Ver gratis EN VIVO el Campeón de Campeones Atlético Morelia vs Atlante

Después de haberse coronado en un año natural de futbol, el Atlético Morelia y Atlante se miden por el título del campeón de campeones en la Liga de Expansión

Jugadores de Atlético Morelia y Atlante festejando un gol.jpg

Escrito por: Azteca Deportes

Tras haber hecho un torneo de primer nivel y haberse coronado con el título de la Liga BBVA de Expansión MX, Atlético Morelia y Atlante disputarán el trofeo del Campeón de Campeones, mismo que los acreditaría como el mejor del año futbolístico.

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El duelo se disputará en el Estadio Morelos, casa del Atlético Morelia, pero se espera una buena asistencia de la afición de los Potros, por lo que pinta para ser un juego interesante.

¿Ante quién se coronaron Atlético Morelia y Atlante?

El cuadro michoacano es el más resiente campeón de la Liga de Expansión MX, pues derrotaron por global de 2-0 a los Cimarrones en este Clausura 2022.

Atlético Morelia Estadio Morelos

Atlante, por su parte, se consagró campeón del Apertura 2021 cuando vencieron a Tampico Madero con global de 3-0, siendo un nuevo título que sumaron a sus vitrinas.

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