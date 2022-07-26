Ver gratis EN VIVO Atlante vs Dorados | Liga BBVA Expansión MX

Ya se disputa la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Expansión. La apertura de la quinta fecha se jugará entre Atlante vs Dorados, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestro canal de Youtube, en punto de las 5:00 PM (tiempo del centro de México).

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Este duelo se ha convertido en uno de los favoritos de la Expansión, debido a su popularidad como clubes y los partidos que han dado en etapas pasadas del futbol de plata.

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