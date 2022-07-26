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Ver gratis EN VIVO Atlante vs Dorados | Liga BBVA Expansión MX

Atlante vs Dorados abren la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Expansión MX. Este duelo se ha convertido en uno de los favoritos de la afición, no te lo pierdas

Campeon de Campeones Liga Expansion 2021/2022 Atletico Morelia vs Atlante Final VUELTA
Elbis Sousa celebra su gol de Penal de Atlante con el que consiguen el Campeón de Campeones durante el partido Atlético Morelia vs Atlante, correspondiente al partido de Vuelta de la Gran Final Campeon de Campeones de la Temporada 2021-2022 de la Liga BBVA Expansion MX, en el Estadio Jose Maria Morelos, el 22 de Mayo de 2022.|Mexsport

Escrito por: Azteca Deportes

Ya se disputa la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Expansión. La apertura de la quinta fecha se jugará entre Atlante vs Dorados, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestro canal de Youtube, en punto de las 5:00 PM (tiempo del centro de México).

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Este duelo se ha convertido en uno de los favoritos de la Expansión, debido a su popularidad como clubes y los partidos que han dado en etapas pasadas del futbol de plata.

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