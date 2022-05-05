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Ver gratis EN VIVO Atlante vs Atlético Morelia | Semifinal ida

Se juega el primer capítulo de la semifinal de la Liga BBVA Expansión MX entre Atlante y el Atlético Morelia por FUT Azteca

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Escrito por: Azteca Deportes

Arrancan las semifinales de la Liga BBVA Expansión MX, entre los “Potros de Hierro” del Atlante y el Atlético Morelia en partido correspondiente a la semifinal de ida del Torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA Expansión MX, el cotejo se disputará en el Estadio Azulgrana.

EN VIVO EL PARTIDO ATLANTE VS ATLÉTICO MORELIA AQUÍ.

Atlante terminó el torneo en el puesto siete de la tabla con seis victorias, cinco empates y cinco derrotas con lo que sumó 25 unidades. Por su parte Morelia fue cuarto con siete triunfos, cuatro igualadas y cinco descalabros y culminó con 27 unidades.


El cuadro de Morelia viene de eliminar a Mineros de Zacatecas, mientras los “Potros de Hierro” dieron cuenta de Leones Negros en la instancia de cuartos de final, ahora ambos equipos intenrarán conseguri el boleto a la final de la liga de plata.

Cuándo ver en VIVO Atlante vs Atlético Morelia

El partido entre Atlante contra el Atlético Morelia se jugará este miércoles 4 de mayo en punto de 8:55 pm (tiempo de centro de México, por medio de nuestro sitio y APP de Azteca Deportes, con la narración de Pablo de Rubens, Omar Villarreal y Ashley González.

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