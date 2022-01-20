Ver gratis EN VIVO Tapatío vs Venados | Liga BBVA Expansión MX

Es jueves de Liga BBVA Expansión MX en Azteca Deportes. La Jornada 3 del certamen de formación está en marcha y este jueves traemos para ti, completamente EN VIVO y gratis, el partidazo entre el Tapatío y los Venados.

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Donde ver gratis y EN VIVO Tapatío vs Venados

Como ya es una costumbre, la Liga de Expansión se disfruta por las plataformas digitales de Azteca Deportes, y este encuentro de la fecha 3 lo podrás ver EN VIVO y gratis por: aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes en punto de las 4:55 PM (tiempo del centro de México).

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