Mazatlán vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025, hoy viernes 7 de noviembre

El último partido del Viernes Botanero del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX es el Mazatlán vs Necaxa. El encuentro se disputará en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio El Encanto.

Un partido clave para los Rayos que llegan con la posibilidad de entrar al Play In por lo que necesitan ganar y una combinación de resultados de empate o derrotas de los equipos que están por arriba de ellos .

Por otra parte, Mazatlán llega ya eliminado del torneo, pero busca sumar puntos y terminar las posibilidades del Necaxa.