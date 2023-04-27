Horarios y dónde ver EN VIVO Tepatitlán vs Leones Negros

Está noche se disputan los últimos dos juegos de repechaje de la Liga de Expansión MX entre Tlaxcala vs Mérida y Tepatitlán vs Leones Negros. El partido entre Tlaxcala y Mérida es uno de los más parejos ya que fueron el octavo y noveno lugar de la tabla de posiciones.

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De igual forma, el encuentro entre Tepatitlán vs Leones Negros será muy cerrado pues ambos equipos llegan en buen momento. El encuentro se disputará en el Estadio Gregorio Tepa Gómez.

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Cómo llegan ambos equipos. Tepatitlán vs Leones Negros

En la tabla de posiciones su diferencia es solo de cuatro puntos pero de siete lugares. El conjunto de Tepatitlán quedó en el quinto lugar con 25 puntos y Leones Negros en el treceavo lugar con 21 puntos.

Es importante aclarar que a pesar de que Leones Negros quedó fuera de los primeros doce lugares, terminó entrando al repechaje ya que Pumas Tabasco no puede disputar la fase por quedar en último lugar de la tabla porcentual.

En la jornada 7 del Clausura 2023 ambos equipos se enfrentaron en un encuentro muy cerrado. Al minuto 10 del primer tiempo, Leones Negros logró abrir el marcador gracias a Aldo Emiliano Mota Molina. Cuándo todo parecía indicar que se llevaban los tres puntos, al minuto 98 Tepatitlán consiguió el empate con un gran cobro de Luis Márquez.

Horario y dónde ver en vivo Tepatitlán vs Leones Negros

Horario para ver Tepatitlán vs Leones Negros

El partido entre Tepatitlán y Leones Negros dará inicio a las 21:05 horas en punto.

¿Dónde ver el partido gratis?

El partido lo podrás ver totalmente en vivo y gratis a través del sitio web, la app y redes sociales de TV Azteca Deportes. La transmisión empezará a las 21:00 horas y estará narrado por Raul Patiño y analizado por Daniel López Casarin y Herminio Hernández.

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