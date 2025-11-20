deportes
AUTOMOVILISMO
Helmut Marko no se saca de la boca a Checo Pérez y dijo esto que hizo enojar a todos los mexicanos

El asesor de Red Bull Racing volvió a apuntar en contra del mexicano y cree que su talento no será necesario para pelear por el título de la F1 en 2026

Checo Pérez y Helmut Marko
Crédito: Getty Images
Helmut Marko criticó a Checo Pérez antes del inicio de la F1 2026
Rodrigo Acuña
AUTOMOVILISMO
Ya ha pasado casi un año desde la salida de Sergio Checo Pérez de Red Bull Racing y, pese a ello, Helmut Marko, asesor principal de la escudería austríaca, volvió a lanzar una dura crítica hacia el piloto mexicano. Sus palabras no pasaron desapercibidas y los aficionados mexicanos no pueden creer lo que dijo sobre el conductor de Cadillac de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 .

Helmut Marko minimiza a Checo Pérez previo a la temporada 2026

En una charla dentro del podcast F1: Beyond the Grid, Marko aseguró que Checo Pérez “no será campeón del mundo” de la Fórmula 1 en su regreso a la competición, además de contrastar las cualidades del piloto tapatío con las de Max Verstappen, a quien continúa calificando como el piloto ideal para la escudería de Red Bull. Cabe destacar que el neerlandés reveló que Red Bull se equivocó con la contratación de Checo Pérez .

Checo Pérez
Instagram: Checo Pérez

A lo largo de la entrevista, el asesor de Red Bull mencionó que los grandes campeones deben tener un nivel de agresividad superior al resto y creer en su propio ego, poniendo como ejemplo al Tetracampeón neerlandés.

"Si quieres ser campeón del mundo, no eres un piloto caballeroso. El ego es enorme y hay que ser así para ganar un campeonato. Max es el yerno perfecto para casi cualquier mamá, pero en el auto es una persona diferente y no tiene compromisos con nadie”, explicó Marko durante la charla.

Posteriormente, Helmut decidió comparar el estilo de conducción de Checo con Verstappen. El mismo aseguró que Max posee un tacto y control del auto que lo diferencian del resto, especialmente en condiciones adversas. Marko explicó que “mientras Pérez levantaba el pie” ante un auto inestable, el piloto neerlandés mantenía el acelerador a fondo.

Checo Pérez podría terminar su carrera en Cadillac

En una entrevista reciente y mientras se prepara para afrontar su primera temporada como piloto de la escudería estadounidense, Checo Pérez brindó declaraciones y dejó un panorama claro respecto a su futuro: “Veo esto como mi gran proyecto final en el deporte y quiero asegurarme de que sea un regreso exitoso”. De esta manera, Cadillac podría ser su última ‘casa’ antes de su retiro.

De todos modos, el piloto tapatío cree que pueden llegar a sorprender en su primera temporada en la F1: “Quiero impulsar al equipo desde el primer día. Creo que podremos sorprender a mucha gente. Ese es nuestro objetivo: tener un impacto fuerte en la Fórmula 1 desde el primer día”, soltó.

Checo Pérez
