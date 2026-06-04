Francia vs Costa de Marfil EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE el partido de HOY jueves 4 de junio, amistoso en el State de la Beaujoire de Nantes; resultado, marcador, transmisión y alineaciones

La Selección de Francia afina los últimos detalles en el Stade de la Beaujoire de Nantes de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este compromiso frente a Costa de Marfil representa una prueba de fuego para la escuadra dirigida por Didier Deschamps, que busca consolidar su funcionamiento colectivo antes de encarar la máxima justa mundialista.

Para el conjunto galo, el duelo ante los africanos no significa el cierre de su preparación. Les Bleus tendrán un último ensayo general el próximo lunes 8 de junio, cuando se midan ante Irlanda del Norte; posteriormente, el plantel viajará a territorio norteamericano para preparar su debut oficial en el certamen, programado para el martes 16 de junio contra Senegal en el New York/New Jersey Stadium.

Por el contrario, para Costa de Marfil este compromiso en suelo francés representa el punto final de su campamento de preparación. Los Elefantes cerrarán filas de manera definitiva tras este silbatazo final, enfocando toda su atención en el viaje transatlántico hacia su debut mundialista, donde se medirán a Ecuador el próximo domingo 14 de junio.

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Prónostico del partido amitoso Francia vs Costa Marfil 4 de Junio de 2026

Considerando el nivel actual de ambas plantillas y la cercanía de la Copa del Mundo, Francia se perfila como la favorita para llevarse la victoria con un marcador estimado de 2-1 o 3-1. El conjunto de Didier Deschamps posee una ofensiva sumamente vertical y explosiva comandada por Kylian Mbappé que suele imponer condiciones en casa; además, la urgencia de asegurar los puestos titulares definitivos provocará que los jugadores de recambio mantengan una intensidad alta durante los 90 minutos, explotando los espacios que conceda la zaga africana en transiciones rápidas.

Al ser su último ensayo general previo a encarar a Ecuador, Costa de Marfil, tendría que salir con su cuadro estelar y un planteamiento sumamente físico en el mediocampo con figuras como Franck Kessié; aunque es muy probable que logren vulnerar el arco de Mike Maignan aprovechando alguna jugada fija o un contragolpe, el rodaje colectivo y las variantes de élite de Les Bleus terminarán por inclinar la balanza a su favor.

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Alineaciones de Francia vs Costa de Marfil hoy 4 de junio 2026 ¿Juega Kylian Mbappé?

Alineacion de Francia: Maignan - Koundé, Upamecano, Konaté, Theo Hernández - Tchouaméni, Rabiot - Olise, Cherki, Marcus Thuram - Mbappé.

Alineacion de Costa de Marfil: Vahia Fofana, Guela Doue, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan, Seko Fofana, Franck Kessie, Oumar Diakité, Simon Adingra, Van Diomande y Elve Wahi.

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