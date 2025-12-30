Los 2 países que valen más de mil millones de euros y jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026

El año 2026 está a la vuelta de la esquina y los futboleros saben que será un período especial por la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Dicho torneo tendrá a las mejores selecciones del mundo, siendo 48 en total. Sin embargo, solamente existen 2 países que superan los mil millones de euros en cuanto a valor de plantilla y serán algunas de las máximas candidatas a llevarse el trofeo en México, Estados Unidos y Canadá .

Inglaterra y Francia, los países más valuados del Mundial 2026

Inglaterra es el equipo con mayor valor de mercado que disputará el Mundial 2026. Los británicos cuentan con una plantilla tasada en 1,3 mil millones de euros, siendo por nombres, uno de los máximos candidatos a levantar la Copa del Mundo. Entre sus jugadores más destacados se encuentran Jude Bellingham , mediocampista del Real Madrid, y Bukayo Saka, extremo figura del Arsenal de la Premier League.

Inglaterra es el equipo más valioso del Mundial 2026|Crédito: @England / X

Por otra parte, Francia sigue a los ingleses desde cerca. El conjunto galo está tasado en 1,29 mil millones de euros, siendo el segundo y último equipo en superar dicha barrera. Con amplia diferencia, Kylian Mbappé (Real Madrid) es el jugador más diferencial de Les Bleus en cuanto a valor de mercado, mientras que Michael Olise (Bayern Múnich) se encuentra unos escalones por debajo, pero con un precio realmente alto.

TE PUEDE INTERESAR:



Los 5 jugadores más valiosos de Inglaterra

Jude Bellingham (Real Madrid/mediocampista): 160 millones de euros. Bukayo Saka (Arsenal/delantero): 130 millones de euros. Declan Rice (Arsenal/mediocampista): 120 millones de euros. Phil Foden (Manchester City/delantero): 80 millones de euros. Morgan Rogers (Aston Villa/delantero): 70 millones de euros.

Los 5 jugadores más valiosos de Francia

Kylian Mbappé (Real Madrid/delantero): 200 millones de euros. Michael Olise (Bayern Múnich/delantero): 130 millones de euros. William Saliba (Arsenal/defensor): 90 millones de euros. Hugo Ekitiké (Liverpool/delantero): 85 millones de euros. Dayot Upamecano (Bayern Múnich/defensor): 70 millones de euros.

Francia es el segundo equipo más valioso del Mundial 2026|Crédito: @equipedefrance / X

Las 5 selecciones más valiosas del Mundial 2026

Además de Inglaterra y Francia, el podio es completado por Brasil. Los sudamericanos cuentan con una plantilla tasada en 932 millones de euros, quedándose cerca de la cifra de mil millones de euros. Muy de cerca aparece España en el cuarto lugar, con una plantilla valuada en 922 millones de euros. Finalmente, el top 5 lo cierra Portugal con un equipo tasado en 841 millones de euros.