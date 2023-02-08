Un viaje en globo aerostático Fuera de Este Mundo | AndyZona

Hoy la aventura es emprender un viaje en las alturas a través de un globo aerostático sobre el territorio de Arizona.

Los globos aerostáticos son naves más ligeras sin propulsión o dirección más que la del viento y se controlan nada más con la inyección de aire caliente que salen de tanques de gas propano por lo que las situaciones climáticas son el factor para subir.

La subida puede ser tranquila y maravillosa, pero el aterrizaje puede ser compleja.

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“La parte más complicada del vuelo, puede ser el aterrizaje, ya que si tenemos un poco de viento podemos brincar y se pone realmente complicado”, comenta el dueño del globo.

El modelo más popular de globo mide dos mil doscientos centímetros cúbicos, mide 17 metros de diámetros en su parte más ancha y aproximadamente 23 metros del suelo hasta la corona.

La experiencia de subir en un globo aerostático en el desierto en Arizona, es una experiencia inolvidable.