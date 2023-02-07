¿Cómo se escoge el estadio sede para el Super Bowl?

Este próximo domingo se juega el Super Bowl LVII entre los equipos de Kansas City Chiefs (Campeones de la Conferencia Americana) y Philaldephia Eagles (Campeones de la Conferencia Nacional) en la cancha del State Farm Stadium, casa del equipo de Arizona Cardinals.

Pero sabes ¿cómo se escoge la sede para el Super Bowl, final de la NFL?

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Los directivos de la NFL toman algunos criterios para escoger la sede de la final tomando en cuenta el clima, estructura, seguridad, entre otras. La sede se escoge tres años de anticipación.

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Para el Super Bowl LVIII, la sede será el Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders, y el Super Bowl LIX se jugará en el Superdome en Nueva Orleans, Luisiana.

Clima

La NFL considera como una prioridad el clima de las ciudades sedes ya que no debe ser ni muy fría, ni muy calurosa, a menos que el inmueble este techado y pueda soportar las condiciones climáticas, como lo es el State Farm Stadium de Glendale que su techo es retráctil, además cuenta con aire acondicionado.

Durante muchos años la elección de la sede para el Super Bowl estuvo relacionada al clima y es por eso los lugares más cálidos, como Miami (en 10 ocasiones), Nueva Orleans (en 9) y Los Ángeles (con 7).

Estructura

Cada ciudad aspirante al partido del Super Bowl debe tener por lo menos un equipo jugando en la NFL, así como un estadio debidamente acondicionado en aforo y áreas para que los aficionados puedan estar cómodos en dicho evento.

Conferencia

La normativa de la NFL señala que la designación de la sede también influye la Conferencia a la que pertenece el estadio. Los equipos de la Conferencia Nacional son elegidos para años impares, mientras que un inmueble de la Americana se escoge para un año par.

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Instalaciones para los turistas

Este encuentro no sólo es uno de los más importantes a nivel Estados Unidos, sino mundial, por lo que llega mucha gente proveniente de diferentes partes del orbe para presenciar dicho partido o el famoso ‘Halftime Show’ que en este Super Bowl LVII estará Rihanna.

Seguridad

La sede debe tener un cuerpo de seguridad para el evento, y desde el 2002 se califica al partido como un “Evento especial de Seguridad Nacional” según el Servicio Secreto de Estados Unidos.

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Anteriormente, la NFL invitaba a varias ciudades para hacer una oferta, después seleccionaba a las finalistas entre las que enviaban una presentación antes de que los propietarios de los equipos escogieran a la ciudad ganadora.

Desde el 2018, la NFL elige directamente a una ciudad para que elabore una propuesta y luego los propietarios votan para aceptar o rechazarla.

¿Dónde ver en VIVO el Super Bowl LVII?

El Super Bowl LVII lo podrás ver este domingo 12 de febrero a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en VIVO por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, es decir aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, además de la señal de Azteca 7, con la mejor narración y análisis del deporte de las tacleadas.