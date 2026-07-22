Viajó a Cabo Verde y mostró que te puedes encontrar futbolistas en la calle por lo chico que es

Cabo Verde fue la gran revelación de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo africano terminó invicto en la fase de grupos y no perdió ningún partido en los 90 minutos regulares. De hecho, empató con el campeón del mundo (España) y perdió 3-2 sobre el final contra el subcampeón (Argentina). Ahora, un mexicano se hizo viral al conocer el país.

Mientras el portero Vozinha se convirtió en ídolo —y recibió ayuda de Lionel Messi—, ahora un mexicano habló sobre las cosas increíbles que pasan allí. Marco Antonio González Venega, conocido en sus redes como lavidaderanchotiktok, visitó esa locación y se encontró con celebridades increíbles, incluso con futbolistas.

Cabo Verde avanzó a los 16avos de final|Reuters

El viaje de un mexicano a Cabo Verde y su encuentro con estrellas del futbol

Marco mostró que viajó a Cabo Verde y, al salir a caminar, se topó con Bubista, su actual entrenador. También se cruzó con el líder de la federación caboverdiana. “Le di ese añorado abrazo al presidente de la Selección Nacional de Futbol (de Cabo Verde), Josimar Dias Vozinha”, expresó González Venega en su cuenta de TikTok.

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El mexicano también mostró la casa en la que vivía Vozinha en Cabo Verde. El portero de 40 años se hizo viral por sus atajadas en el Mundial y muchos creen que debería atajar en un equipo grande sobre el final de su carrera.

Las características de Cabo Verde ayudaron al influencer mexicano

Si algo ayudó al influencer mexicano fue el tamaño de Cabo Verde. Pues este país es un archipiélago formado por 10 islas volcánicas ubicado en el océano Atlántico, a unos 570 kilómetros al oeste de las costas de Senegal, en África Occidental. Para tener una referencia, Cabo Verde posee 4,033 km², mientras México es de un tamaño de 1,964,375 km².

Los resultados de Cabo Verde en el Mundial 2026

Cabo Verde fue una de las revelaciones del torneo. Terminó invicto la fase de grupos con tres empates, incluyendo uno ante la campeona España, y avanzó a los 16avos de Final. En la primera ronda eliminatoria llevó a Argentina hasta el tiempo extra, pero quedó eliminado por 3-2. Estos fueron los resultados: