¿Buen o mal proceso? Estas fueron las derrotas y victorias que consiguió Javier Aguirre con México

Javier Aguirre culminó su proceso como entrenador de la Selección Mexicana tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El técnico asumió el 23 de julio de 2024 y estuvo casi dos años al mando del primer equipo. La opinión sobre cómo fue el balance del “Vasco” con el combinado azteca está dividida, pero lo cierto es que su proceso ha dado buenos resultados y quedarán en la historia del balompié nacional.

Desde su asunción, Aguirre dirigió un total de 34 partidos a la Selección Mexicana. Su registro fue más que positivo: 21 triunfos, 8 empates y apenas 5 derrotas. Su primer título fue la Concacaf Nations League 2025 donde logró derrotar a Panamá en la final. Volvió a repetir en la Copa Oro 2025, pero en este caso, venció a Estados Unidos en el partido definitorio.

El balance completo del proceso de Javier Aguirre con México

Fue la primera vez que México consiguió el doblete de títulos en un mismo año. Ya en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el combinado azteca hiló cuatro triunfos consecutivos y sin recibir gol, marca que se convirtió en historia viva de la Selección Mexicana. Alcanzó el quinto partido, pero cayó con una potencia como lo es Inglaterra por 3-2 en el Estadio Ciudad de México en Octavos de Final.

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Este rendimiento le permitió colocarse dentro del Top 10 de mejores selecciones del mundo. México se ubicó en el lugar 9, superando a equipos fuertes como Brasil, Países Bajos, Portugal, entre otros. A pesar de no poder alcanzar los Cuartos de Final de una Copa del Mundo, este equipo de México será recordado por su juego y por los resultados conseguidos hasta el cruce contra Inglaterra.

Julián Quiñones|MEXSPORT

Los únicos partidos que perdió México con Javier Aguirre como DT

La Selección Mexicana cayó en solo cinco ocasiones con el “Vasco” Aguirre como entrenador. La primera fue en la Ida de los Cuartos de Final de la Nations League, cuando perdió por 2-0 contra Honduras. En junio de 2025 cayó 4-2 contra Suiza en un amistoso internacional, en octubre de ese mismo cayó contra Colombia por 4-0 en el mismo escenario y en noviembre fue superado por 2-1 contra Paraguay, también en el marco de juego amistoso.

Su última derrota fue ante Inglaterra, por 3-2, en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Así quedó la lista:

