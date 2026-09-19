NO ES BROMA: Futbolista es atropellado por un vehículo durante su calentamiento (VIDEO)

Este sábado 19 de septiembre del 2026, en las redes sociales se ha vuelto viral un video de un futbolista siendo atropellado en el terreno de juego del estadio durante su calentamiento.

El jugador que sufrió el accidente fue Andros Townsend, futbolista del PT Prachuap de la Primera División de Tailandia, fue arrollado por un rodillo utilizado para trabajar el césped previo al inicio del partido.

VIDEO: Así fue atropellado Andros Townsend

Andros se encontraba junto a sus compañeros haciendo un ejercicio de espacio reducido en el que se separan en dos equipos, intentan dar varios pases sin que el otro toque el balón. Un pase un poco largo para Townsend, que hizo el esfuerzo de ir por el balón haciéndolo meterse en el camino del vehículo, el cual siguió su camino, golpeando en las piernas al jugador y llegó a pasar por encima de sus piernas, hasta que la persona que conducía logró frenar, dejando el vehículo encima del futbolista.

🤯 A scary moment for Andros Townsend in the warm-up! Thankfully he escaped serious injury and still managed a late cameo in PT Prachuap’s 3-0 win. pic.twitter.com/jpSPYGlp7W — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) September 19, 2026

El momento provocó preocupación entre sus compañeros y los aficionados que se encontraban en la porra. Minutos después, se confirmó que el jugador no sufrió ningún daño y pudo tener minutos en el partido.

Townsend entró de cambio en los últimos minutos del encuentro, luego de que PT Prachuap ya había concretado el triunfo con una ventaja de 3-0 con goles de Suthat Kanyaroet, Tauá Ferreira y Édgar Méndez.

