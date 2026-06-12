VIDEO: argentino pasó frente a cientos de mexicanos y lo abuchearon como nunca en su vida

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya iniciada, el ambiente mundialista comenzó a plagar todas las calles de México. Este fervor por el inicio del torneo generó millones de reacciones en redes sociales a raíz de diversos acontecimientos relacionados al certamen como el show de drones realizado en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, un video que tiene como protagonista a Argentina y a mexicanos recorrió rápidamente el Internet.

Argentino es abucheado por cientos de mexicanos

El usuario de X, Zona MX, compartió un video grabado sobre las calles de Guadalajara en la espera por el debut de México contra Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En las imágenes se puede observar como un aficionado con la camiseta de Argentina pasa por el lado y es abucheado por toda la presencia mexicana. La reacción del fanático de la ‘Albiceleste’ fue imperdible.

El argentino no podía creer la gran cantidad de abucheos que recibió por parte de los aficionados mexicanos, solo por portar la playera de Argentina. Posteriormente, comenzó a pedir aliento y la afición local empezó a gritar: “¡Méxicooo! ¡Méxicooo!”, de forma continua. El aficionado de Argentina apoyó el grito y todo termino en risas y buenos términos, dejando un evento que reavivó la rivalidad entre sudamericanos y mexicanos.

¡El mundial se juega en nuestra casa carajo! 😂🇲🇽🙌 pic.twitter.com/Bb56jAjVEL — ZONA MX (@zonamxoficial) June 11, 2026

México vs Argentina, una rivalidad histórica

Históricamente, México y Argentina han sido naciones rivales dentro del futbol. Dicha rivalidad creció aún más en el reciente Mundial de Qatar 2022: hubo cruces entre aficionados antes del partido, videos de empujones y discusiones en Doha, y el duelo terminó con triunfo argentino por 2-0, resultado que dejó golpeado al combinado azteca que después sería eliminado del torneo en Fase de Grupos.

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A eso se sumó la polémica de Lionel Messi y la camiseta de México en el vestidor argentino. Tras aquel partido, se viralizó un video en el que se interpretó que Messi había pisado o pateado una playera mexicana. Saúl “Canelo” Álvarez reaccionó con enojo en redes, aunque después pidió disculpas. Messi y otros protagonistas explicaron luego que se trató de una escena normal de vestuario, con camisetas usadas en el suelo.

Lionel Messi celebrates his goal 1-0 of Argentina during the game Argentina vs Mexican National Team (Mexico), Corresponding to Group C of the FIFA World Cup Qatar 2022, at Lusail Stadium, Lusail, Doha, November 26, 2022.



Lionel Messi celebra su gol 1-0 de Argentina durante el partido Argentina vs Seleccion Nacional Mexicana (Mexico), correspondiente al Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el Estadio Lusail, Lusail, Doha, 26 de noviembre de 2022.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.