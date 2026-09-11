VIDEO: Armando ‘Hormiga’ González abre las puertas de su casa en Grecia a Azteca Deportes

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Barcelona se impuso 2-1 al Real Madrid en un partido lleno de nostalgia, calidad y emociones. Doblete de Javier Saviola y respuesta de Fernando Hierro para mantener viva la intensidad hasta el final. Revive aquí el resumen completo y todos los goles del encuentro.
En la Copa de Leyendas 2026, el Real Madrid reaccionó con carácter gracias a un gol de Fernando Hierro que acercó a los blancos en el marcador ante el Barcelona.
La magia del Clásico volvió a brillar en la Copa de Leyendas 2026 y Javier Saviola se robó el show con un doblete ante el Real Madrid. El argentino mostró que la calidad no se pierde y firmó una actuación memorable para poner el 0-2 a favor del Barcelona.
En la Copa de Leyendas 2026, el Clásico volvió a encenderse y Javier Saviola apareció con un auténtico golazo para poner el 0-1 a favor del Barcelona ante el Real Madrid.
En la última Jornada de la Liga Saudí, el Al Fateh derrotó por marcador de 3-2 al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, en lo que pudo ser el último juego del Bicho
En los últimos minutos del partido, Matheus Machado logró marcar el tercero para llevarse la victoria, al delantero le quedó el rebote y no perdonó
Mourad Batna logró marcar un golazo de tiro libre, el jugador terminó colocando el balón al angulo y empató el marcador
Sadio Mané consigue marcar el segundo para el Al-Nassr, el delantero llega a cerrar de gran forma le contragolpe peligroso y pone a su equipo arriba en el marcador
Matías Vargas consiguió empatar el partido cerrando de gran forma el centro de una jugada que nace desde la defensa con una chilena incluida
Cristiano Ronaldo logró abrir el marcador con un gran remate de cabeza en una jugada que nace de un tiro de esquina. Puso al frente al Al-Nassr