VIDEO revela que Dak Prescott escupió antes a Jalen Carter en el inicio de la NFL

La NFL finalmente comenzó. Después de varios meses de espera, la temporada 2025 - 2026 del futbol americano profesional inició con la victoria de las Águilas de Philadelphia; sin embargo, el partido y el resultado quedó a segundo término luego del escupitajo de Jalen Carter hacia Dak Prescott.

Curiosamente, horas después de esta situación se dio a conocer un video en donde es el quarterback de los Vaqueros de Dallas quien escupe primero hacia una dirección muy cercana hacia donde estaba el jugador de las Águilas, mismo que ha comenzado a invadir las redes sociales.

¿Cómo quedó el partido entre Dallas y Philadelphia?

En un duelo vibrante y muy llamativo, fueron las Águilas de Philadelphia, actuales campeones de la NFL, quienes obtuvieron su primera victoria en casa luego de vencer en el primer partido de la temporada a los Vaqueros de Dallas a través de un resultado de 24-20.

It's good to be back! pic.twitter.com/RyNVKxkllV — Philadelphia Eagles (@Eagles) September 5, 2025

¿Qué partidos destacan en la Semana 1 de la NFL?

Así como el Philadelphia vs Dallas, hay otros partidos que destacan del resto en esta Semana 1 de la NFL. Entre estos aparece el duelo entre Buffalo y Baltimore, quienes sin duda son dos de los candidatos principales a llegar al siguiente Super Bowl 2026.

¿Dak Prescott escupió primero a Jalen Carter?

En redes sociales comenzó a circular un escupitajo que Jalen Carter le recetó a Dak Prescott cuando ambos estaban cara a cara, hecho por el cual el jugador de las Águilas ya se disculpó; sin embargo, recientemente ha surgido otro video en donde quien parece haber iniciado todo fue el QB norteamericano.

Dak Prescott spit at Jalen Carter first 😳 pic.twitter.com/IpDHw8rHQF — NFL Retweet (@NFLRT) September 5, 2025

En este video, que se puede encontrar a través de X, se observa cómo el quarterback con el mejor salario de la NFL escupe al suelo, aunque lo hace en una dirección muy cercana a donde está Jalen Carter. Esta situación ha hecho que los usuarios piensen que su intención era clara, aunque otros indican que se trató de una simple coincidencia.

¿Qué dijo la NFL al respecto de esta situación?

Cabe mencionar que, hasta el momento, la NFL no ha brindado su postura luego de lo sucedido, por lo que se espera que la organización en turno revele más detalles de lo que ocurrió en las siguientes horas.