VIDEO: El blooper viral en Canadá vs Uzbekistán que causa la risa de todos

Canadá y Uzbekistán se enfrentaron en un duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cual terminó en victoria para el conjunto canadiense por 2 a 0 con goles de Jonathan Osorio y Jayden Nelson. Sin embargo, lo atractivo no pasó por el duelo, sino por un blooper que protagonizaron futbolistas de ambos equipos.

This happened in the Canada Vs Uzbekistan match.



Both will play in the World Cup, I pray we don’t see this quality of football all summer 🤦‍♂️ pic.twitter.com/d69UdKpVyD — Matt MUFC Dunn (@MattMUFCDunn) June 2, 2026

La jugada desafortunada ocurrió durante el segundo tiempo cuando un defensor canadiense intentó despejar el balón, erró y, posteriormente, un delantero de Uzbekistán quedó mano a mano con el arquero de Canadá e intentó tirar la pelota por arriba, pero el tiro salió muy lejos.

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Lo que viene para Canadá, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las prácticas del combinado de Canadá se reanudarán este miércoles para preparar lo que será su último duelo amistoso antes de la justa mundialista. El conjunto canadiense se verá las caras con Irlanda este viernes 5 de junio en el Estadio Saputo de Montreal y buscará reafirmar lo hecho frente a Uzbekistán para llegar de la mejor manera a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Jun 1, 2026; Edmonton, Ontario, CAN; Team Canada midfielder Ismael Kone (8) is tackled by Uzbekistan defender Abdukodir Khusanov (2) during there first half at Commonwealth Stadium. Mandatory Credit: Perry Nelson-Imagn Images|Perry Nelson/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Canadá integra el Grupo B junto con Bosnia-Herzegovina, Suiza y Qatar. El conjunto norteamericano hará su debut en la justa mundialista el viernes 12 de junio ante Bosnia en el BMO Field de Toronto. Posteriormente, el camino del seleccionado comandado por Jesse Marsch será ante Qatar el 18 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver y culminará su participación en la fase de grupos enfrentando a Suiza el 24 de junio.

Por su parte, el seleccionado de Uzbekistán debutará por el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el 17 de junio ante Colombia en el Estadio Ciudad de México, luego chocará contra el Portugal de Cristiano Ronaldo el 23 de junio en Houston y cerrará la fase de grupos en un duelo contra la República Democrática del Congo.