Juega en la Liga BBVA MX con Atlas y espera ganar su grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (sin México)

El portero colombiano del Atlas, Camilo Vargas, será uno de los representantes de la Liga BBVA MX en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Néstor Lorenzo, estratega de Colombia, hizo oficial la lista de 26 jugadores que participarán de la justa mundialista y el futbolista de los Zorros quedó entre los tres arqueros seleccionados. El conjunto cafetero integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El colombiano quiere un contrato por 3 años más, pero la directiva solo le ofrece de un año|@kmilov12

Lorenzo tendrá que elegir para la custodia de los tres palos entre Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional) y Camilo Vargas (Atlas). Este último correría con ventaja para tomar la titularidad, ya que fue a quien eligió el estratega argentino durante gran parte del proceso de eliminatorias. Sin embargo, el histórico portero de Colombia, Ospina, aparecería como una amenaza para Vargas.

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Su temporada en el Atlas: así llega Camilo Vargas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El portero colombiano completó su temporada con el Atlas, contando el Apertura 2025 y Clausura 2026, y ayudó a clasificar a los Zorros a la Liguilla. Jugó 33 partidos, recibió 43 goles y mantuvo la valla invicta en 9 ocasiones. Además, fue protagonista atajando 2 penales. De esta manera, el guardameta rojinegro viaja con la delegación de Colombia con el objetivo de hacerse dueño del arco durante toda la participación de su selección en la justa veraniega.

Camino a culminar su preparación final de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Colombia enfrentó en un amistoso internacional a su par de Costa Rica y logró una victoria por 3-1 con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez. Cabe destacar que Camilo Vargas fue el portero que eligió Néstor Lorenzo para este encuentro.

El conjunto cafetero finalizará su preparación enfrentando a Jordania, selección mundialista que integra el Grupo J con Argentina, el próximo domingo 7 de junio, a pocos días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.