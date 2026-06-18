Los 10 récords del 10: Lionel Messi sorprendió al mundo con su actuación en el debut del Mundial 2026
A poco de cumplir 39 años, La Pulga sigue rompiendo barreras estadísticas
Si bien algún exigente podría indicar que la Selección Argentina "cumplió" por ganarle a Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los amantes de este deporte consideran que no sólo se trató de la adquisición de tres unidades. También fue la confirmación de Lionel Messi, quien desafía la lógica del tiempo y la biología. Al marcar tres goles y alcanzar la cima histórica de anotadores junto a Miroslav Klose, La Pulga superó registros y redefinió lo que significa ser un líder en la cúspide de su carrera, a punto de cumplir 39 años.
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El 16 de junio de 2026 será una fecha que quedará inmortalizada para el argentino. No sólo porque debutó en un Mundial como "campeón defensor", sino también porque cosechó 10 hitos históricos.
- Debut goleador: Se convirtió en el primer jugador en la historia que porta el dorsal 10 de una selección y marca un hat-trick para ganar 3-0 en un debut mundialista.
- Francotirador histórico: Es el jugador con más goles (6) anotados desde afuera del área en toda la historia de los Mundiales.
- Defensor del título: Es el primer campeón del mundo que marca un hat-trick en la primera fecha del torneo en el que busca defender su corona.
- Ambidextro de élite: Es el primer argentino en marcar con la zurda y con la derecha en un mismo partido en dos mundiales diferentes. Además, es el primer jugador en 66 años (desde Oliver Rahn en 1954-58) en lograr esta hazaña ambidiestra tanto en una final como en un partido de debut consecutivo.
- Veterano goleador: Con 38 años, 11 meses y 21 días, es el jugador más veterano en convertir un hat-trick en la historia de la Copa del Mundo.
- Máximo artillero histórico: Con este triplete, alcanzó la cima de la tabla de goleadores históricos de los Mundiales, igualando la línea del alemán Miroslav Klose.
- Verdugo mundialista: Se convirtió en el primer jugador que le convierte goles a 11 selecciones diferentes a lo largo de su trayectoria mundialista.
- Especialista en abrir el marcador: Es el jugador que más veces ha marcado el 1-0 para su selección en la historia del torneo, lográndolo en 9 oportunidades.
- Herencia sudamericana: Es el primer jugador sudamericano en marcar un hat-trick portando el número 10 desde que lo hiciera el peruano Teófilo Cubillas en 1978.
- Dominio total: Es el primer futbolista en la historia del torneo en recibir el premio al "Jugador del Partido" en 5 encuentros consecutivos.