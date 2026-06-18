Los 10 récords del 10: Lionel Messi sorprendió al mundo con su actuación en el debut del Mundial 2026

Si bien algún exigente podría indicar que la Selección Argentina "cumplió" por ganarle a Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los amantes de este deporte consideran que no sólo se trató de la adquisición de tres unidades. También fue la confirmación de Lionel Messi, quien desafía la lógica del tiempo y la biología. Al marcar tres goles y alcanzar la cima histórica de anotadores junto a Miroslav Klose, La Pulga superó registros y redefinió lo que significa ser un líder en la cúspide de su carrera, a punto de cumplir 39 años.

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El 16 de junio de 2026 será una fecha que quedará inmortalizada para el argentino. No sólo porque debutó en un Mundial como "campeón defensor", sino también porque cosechó 10 hitos históricos.

|REUTERS