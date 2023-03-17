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Fútbol

Así reaccionó el Chaco Giménez tras el gol de Santiago con el Feyenoord

Santiago Giménez sigue encendido con el Feyenoord, y este jueves marcó abrió en la Europa League, gol que su padre, el Chaco, no pudo contener y así festejó

Santiago y el Chaco Giménez juntos en la Liga MX Cruz Azul Mazatlán
|Mexsport

Escrito por: Azteca Deportes

Santiago Giménez volvió a anotar con el Feyenoord. El 'Chaquito' vive el mejor presente de los futbolistas mexicanos en Europa, y con el tanto que consiguió este jueves en la Europa League contra el Shakhtar en los Octavos de Final, el atacante llegó a 14 goles con los neerlandeses.

Al minuto 9 del encuentro, en un contragolpe, el balón cayó en los pies del delantero de 21 años, quien recortó hacía al centro, en los linderos del área, para entonces, con su pierna izquierda disparar a primer poste y así abrir el marcador a favor de los suyos, que al final terminaron goleando para instalarse en los Cuartos de Final.

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Así fue el festejo del Chaco tras el gol de Santi con el Feyenoord

De inmediato las redes sociales explotaron. Todo el mundo está pendiente de lo que hace el ahora seleccionado nacional por Diego Cocca, y tras el tanto 14 en la temporada, no podía falta su familia, que gracias a las historias de instragram se puede observar al Chaco, padre del jugador y leyenda de Cruz Azul, festejar la anotación que acababa de conseguir su hijo.

Los goles de Santiago Giménez esta temporada 2022-2023

Con casi decena y media, así han sido los tantos que ha conseguido el 'Bebote' esta temporada. Primero, en la Liga MX, previo a salir rumbo al Viejo Continente, sumó cinco con el Cruz Azul, en apenas seis partidos. Fue entonces que emigró a Europa para militar con el Feyenoord.

Ya con el conjunto de Países Bajos son 14 anotaciones: siete en la Eredivisie, cinco en la Europa League con el que sumó frente al Shakhtar y así mantenerse entre los líderes de la tabla de goleo; además de un par en la Copa neerlandesa.

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Por si fuera, en su primer año en Europa se podría proclamar campeón, pues hasta el momento su equipo es líder de la liga, pero le sigue muy de cerca el Ajax -apenas tres puntos de diferencia- por lo que cualquier descuido los puedes dejar con el subcampeonato.

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