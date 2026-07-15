La Selección de Argentina vino de atrás para remontar y vencer 2-1 a Inglaterra y meterse por segunda ocasión consecutiva en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, instancia en la que se enfrentará a España. Pero de lo que pocos se percataron fue del festejo de Antonela Roccuzzo al gol de Lautaro Martínez que les dio el triunfo.

La esposa de Lionel Messi fue captada por las cámaras en lágrimas rotundas al celebrar el segundo gol con el que la albiceleste calificaba a la final, la cual se disputará en el Estadio Nueva York este 19 de julio y será transmitida por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.

VIDEO: en lágrimas rotundas, así celebró Antonela Roccuzzo el segundo gol de Argentina|Captura de pantalla

Rocuzzo se encontraba en un palco apoyando a su esposa y a la albiceleste, por lo que la cámara la logró captar un segundo, mientras se fundía en un abrazo con una de las personas que se encontraban en su misma zona.

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Roccuzzo, presente en los partidos de Messi y Argentina

Anonela siempre es vista en los partidos de Messi, sobre todo en los más importantes de Argentina, como lo son las Copas América y del Mundial de la FIFA™, tal como lo hace en esta edición 2026 y en la que Lionel puede hacer historia al lograr lo que Diego Maradona no pudo: conquistar 2 títulos de la justa veraniega.

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La historia de Messi y Roccuzzo

Lionel y Antonela son una de las relaciones más conocidas del deporte. Se conocieron en Rosario durante la infancia, comenzaron su noviazgo años después y se casaron en 2017. Tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Argentina vs. España, solo por Azteca Deportes

La final entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York. El duelo será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.