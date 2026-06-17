VIDEO: el EXIGENTE entrenamiento de Corea del Sur antes de enfrentar a México

La Selección de Corea del Sur no quiere dejar nada al azar antes de enfrentar a México en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A horas del encuentro que se disputará en Guadalajara, el conjunto asiático llamó la atención por la intensidad de sus entrenamientos, cuyas imágenes comenzaron a circular con fuerza en redes sociales.

Los videos muestran ejercicios de alta exigencia física, con constantes choques, disputas cuerpo a cuerpo y dinámicas enfocadas en la resistencia. La preparación generó comentarios entre aficionados de distintos países, quienes compararon algunas de las prácticas con entrenamientos de corte militar debido al nivel de contacto y esfuerzo que exigen los ejercicios.

L’entraînement complètement fou du défenseur sud-coréen Shin Min-ha pour travailler les duels physiques 😳🇰🇷 pic.twitter.com/8uBlrOr4VZ — Vibes Foot (@VibesFoot) June 16, 2026

La preparación de Corea del Sur que se volvió viral

Las sesiones difundidas en plataformas digitales exhiben a los futbolistas surcoreanos trabajando aspectos físicos y competitivos que podrían resultar determinantes en un partido mundialista. En varias secuencias se observa a los jugadores disputando la posesión bajo presión, resistiendo empujones y manteniendo el equilibrio mientras enfrentan a sus propios compañeros en ejercicios de contacto directo.

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El objetivo del cuerpo técnico encabezado por Myung-Bo Hong es fortalecer la capacidad de reacción, la resistencia y el desempeño en los duelos individuales. Estas características han sido históricamente una de las principales fortalezas del futbol surcoreano, que suele destacar por su disciplina táctica, despliegue físico y esfuerzo colectivo.

México y Corea del Sur se juegan el liderato del Grupo A

La intensidad de los entrenamientos tiene una explicación clara. Tanto México como Corea del Sur llegan a la segunda fecha con tres puntos después de ganar en su debut. El conjunto mexicano derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio CDMX, mientras que los Tigres de Asia remontaron para imponerse 2-1 a Chequia en Guadalajara.

El encuentro entre ambas selecciones se disputará el próximo 18 de junio y podría definir buena parte del panorama en el Grupo A, donde también compiten Sudáfrica y Chequia. El ganador quedará muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que cada detalle de la preparación cobra una importancia especial.

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