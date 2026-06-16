El escándalo que enfrenta Corea del Sur antes de jugar contra México en el Mundial 2026

La concentración de la Selección Nacional de Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresó en una etapa de absoluta inestabilidad debido a una confrontación entre los jugadores y la prensa coreana. Tras lograr una importante victoria en su debut frente a República Checa, no todo es color de rosas en la concentración previo al duelo de la segunda fecha del Grupo A frente a la Selección Mexicana.

Los 2 jugadores de Corea del Sur que podrían complicar a Johan Vásquez en el partido contra México|Korea Football

El búnker del conjunto asiático ubicado en el estado de Jalisco se vio alterado durante las últimas horas, ya que se confirmó una ruptura total entre los jugadores y la prensa de Corea tras varias filtraciones de los entrenamientos del seleccionado, además de audios en los que se criticaba al capitán Son Heung-min. Por tal motivo, los jugadores decidieron decretar silencio total ante los medios, lo que derivó también en la renuncia del jefe de prensa del seleccionado.

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Las próximas horas resultarán fundamentales para observar si la Asociación Fútbol de Corea del Sur logra mediar en el conflicto previo al choque de este jueves ante la Selección Mexicana en el Estadio de Guadalajara. Mientras tanto, el conjunto dirigido por Javier Aguirre, intentará aprovechar este malestar en la concentración coreana para sellar su clasificación a los dieciséisavos de final de la justa mundialista.

Por su parte, los jugadores de Corea del Sur en conjunto con la delegación, mantienen un hermetismo total ante lo ocurrido con la propia prensa del país asiático mientras que los periodistas intentan realizar puentes y mejorar la relación debido a que les espera un largo camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con toda esta polémica, el partido entre México y Corea del Sur tiene todos los condimentos para ser uno de los grandes duelos de la fecha 2.