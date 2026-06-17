VIDEO: esto les dijo Cristiano Ronaldo a los jugadores de Portugal, ¿funcionó?

La Selección de Portugal debutó ante la República Democrática del Congo por un marcador de 1 a 1. La presentación de Cristiano Ronaldo se hizo oficial al arrancar el partido desde el once titular, sumando así su sexta participación en una Copa Mundial de la FIFA™ junto a Lionel Messi.

Si bien el astro portugués no logró sumar goles, ni asistencias en su primer partido de Copa Mundial de la FIFA 2026™, la jerarquía de Cristiano Ronaldo dentro del equipo portugués se hizo presente, sobre todo en la previa del partido en donde se captó un momento de su liderazgo ante sus compañeros.

Cristiano Ronaldo lideró a sus compañeros de Portugal antes del debut ante RD Congo

Previo al ingreso al terreno de juego, Cristiano Ronaldo no dudó en reunir a sus compañeros para dejarles unas palabras de motivación. Todo concluyó con una serie de aplausos para culminar la breve reunión y con que el jugador del Al-Nassr encabezara la salida de los jugadores al campo de juego del Estadio Houston.

La afición del Estadio Houston no dudó en aplaudir el esfuerzo del cuadro portugués. El recinto enloqueció ante la presencia de Cristiano Ronaldo, el cual fue uno de los grandes atractivos dentro del partido al sumar un histórico récord que le llevó a tener una peculiar distinción.

❗🇵🇹 Cristiano Ronaldo leading out the Portugal team for the warm up.



NO ONE WILL EVER HAVE MORE AURA. 🥶 pic.twitter.com/ouurAgEx9z — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 17, 2026

El parche que llevó Cristiano Ronaldo en su debut con Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Dentro del debut de CR7 en la justa mundialista se le pudo ver un parche especial que llamó la atención de los espectadores. La distinción consiste en un reconocimiento a los jugadores que han disputado 5 o 6 citas mundialistas.

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El “Legacy Patch” cuenta con un diseño especial para cada uno de los seis jugadores que lo tendrán disponible. En el caso de Cristiano se puede ver su silueta con una bandera de Portugal detrás. Los otros cinco jugadores que contarán con el parche son Lionel Messi, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa, Luka Modric y Yuto Nagatomo.

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