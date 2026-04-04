VIDEO: Familia mata el aburrimiento en pleno partido con un divertido juego desde la tribuna

Este Viernes Botanero se disputaron 2 encuentros y uno de ellos fue el empate a un gol entre Puebla y Juárez, duelo que vio goles hasta la segunda mitad, por lo que el primer tiempo fue flojo en cuestión de llegadas. Pero quienes se robaron el partido fue una familia, la cual mató el aburrimiento con un divertido juego desde la tribuna.

Las cámaras de Azteca Deportes captaron a una familia de 3 integrantes, compuesta por el papá, la mamá y un adolescente, quienes ante las nulas llegadas de ambos equipos en el Estadio Cuauhtémoc, comenzaron a construir una torre con vasos de plástico, hecho que quedó grabado en un video, como el que subió Luis Ángel Malagón de cómo es su proceso de recuperación.

El partido entre Puebla y Juparez dejó uno de los momentos más chuscos del Viernes Botanero.|Captura de pantalla

El papá y el hijo fueron los que comenzaron a construir la torre, mientras la madre los observaba. La estructura estaba casi finalizada, pero al final un mal movimiento provocó que se cayera cuando la pelota rodaba al minuto 33 en Puebla. Este momento quedó para la historia como uno de los momentos más chuscos que regalan los Viernes Botanero.

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Así fue el partido entre Puebla y Juárez

Puebla recibió a Juárez en el partido correspondiente a la jornada 13. Ambos equipos llegaron a este duelo ávidos de puntos, para poder escalar en la tabla de posiciones y meterse en la pelea por puestos de Liguilla.

Al final, el partido terminó con un empate a un gol, gracias a las anotaciones de Iker Moreno al minuto 55 y a Madson al 77. Puebla terminó el encuentro con un hombre menos, ya que en el ocaso se fue expulsado Nicolás Díaz.

Con la igualada, Puebla se ubica en la décimo tercera posición con 13 puntos, mientras que Juárez está en el lugar 11 con 15 unidades, a solo 2 de igualar al América, que ocupa el último sitio de Liguilla.