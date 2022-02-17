VIDEO: Revive el gol de Andrés Guardado al Zenit en la Europa League

Zenit y Real Betis se enfrentaron en el partido de ida de los 16avos de Final de la Europa League. Andrés Guardado se hizo presente con un gol que puso en ventaja al conjuno verdiblanco en la eliminatoria.

El Betis de la mano de Manuel Pellegrini está imparable. Es uno de los mejores equipos en Europa y está peleando por el título en España, es por eso que se vuelve un candidato natural en el segundo torneo más importante a nivel de clubes, después de la Champions League.

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El gol de Andrés Guardado

Betis arrancó ganando el partido con dos goles pero en cuestión de minutos, el Zenit los empató. Fue por eso que para romper la igualdad, apareció Andrés Guardado y anotó el primer tanto de su temporada europea. Además, el mexicano también ya tiene una asistencia en los encuentros en los que ha sumado munutos.

En un robo de balón en la salida del Betis, Andrés Guardado hizo el movimiento hacia el centro y se metió al área para mandar el balón hacia el fondo de las redes con un gran disparo. Así, el conjunto sevillano se fue con ventaja al medio tiempo.

Este fue el primer gol de la temporada para Guardado pero también el cuarto que anota en 155 partidos que ha jugado con el Betis. Las marcas y los récords que está consiguiendo el mexicano en Europa, son memorables. Hace no mucho alcanzó 500 partidos en el Viejo Continente.

El siguiente partido del Betis y Andrés Guardado será dentro de LaLiga Española cuando reciban al Mallorca, antes de disputar el encuentro de vuelta ante el Zenit en territorio español, el próximo jueves 24 de febrero. Habrá que esperar los minutos que tenga el mediocampista azteca en esos encuentros.

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