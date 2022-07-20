VIDEO: Gol de Lionel Messi en triunfo del PSG en Japón

Tokio, Japón. Lionel Messi lideró al Paris Saint-Germain (PSG) participando en los dos goles y Mbappé fue un vendaval en sus 45 minutos sobre el césped para que la escuadra parisina venciera 1-2 al Kawasaki Frontale en un partido amistoso disputado en Tokio.

La decisión de mantener a Mónica Vergara | El Dictado

Los vigentes campeones de la liga japonesa y de la liga francesa midieron sus fuerzas en el partido disputado este día en el Estadio Olímpico de Tokio, el primero de la gira veraniega del PSG en Japón.

Te puede interesar: Video: El Barcelona arrolla al Inter Miami en pretemporada

El alto ritmo competitivo del Frontale, que se encuentra en mitad de campeonato y tercero en la J-League, pareció sorprender al PSG que se vio presionado con intensidad desde la salida de la pelota.

Las primeras combinaciones del temible tridente compuesto por Messi, Mbappé y Neymar despertaron al de Christophe Galtier, que dispuso de su primer disparo a puerta en torno al minuto diez desde botas del atacante brasileño.

🎥 قوووووووووول الأسطورة ميسي 🔥🐐 pic.twitter.com/dgnhl3g5cU — MESSI VIDEOS 🎥 (@TM30VID) July 20, 2022



El asedio del PSG continúo con otro pase estelar de Mbappé a Messi, quien mandó el balón al palo tras recortar al portero, y que terminó por anotar el 0-1 de tiro cruzado en la siguiente jugada y tras rebotar en un defensa.

Kylian Mappé fue un huracán en los primeros 45 minutos



Mbappé, quien dio un recital de regates y pases en la primera mitad pero no tuvo suerte de cara a puerta, dejó su sitio en el descanso a Sarabia, mientras que un apático Neymar fue reemplazado por Kalimuendo.

Los de Kawasaki se volcaron arriba tras comenzar la segunda parte y asustaron con disparos desde fuera del área y otros a balón parado al PSG, pero el combinado francés seguía con un inspirado Messi en el campo.

🎥 لمسات الأسطورة ميسي بالهدف الثاني. 🪄 pic.twitter.com/u7GaiS4268 — MESSI VIDEOS 🎥 (@TM30VID) July 20, 2022



El argentino fabricó el 0-2 con un pase en profundidad y una pared con Bernat, quien asistió a Kalimuendo.

El partido parecía acabado faltando 20 minutos, con dos onces prácticamente nuevos sobre el campo y el PSG reservando a sus estrellas para el resto de sus amistosos en Japón, pero los nipones le metieron emoción con un gol a saque de córner en el minuto 82.

Te puede interesar: Pep Guardiola confunde a las Águilas del América con las Chivas

El PSG continuará su gira el sábado en Saitama frente al Urawa Reds y el próximo lunes ante el Gamba Osaka en su feudo.

Árbitro: Yusuke Araki (JAP).