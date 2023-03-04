VÍDEO: Así fue el gol de Messi con el PSG tras ganar The Best

Luego de ganar el premio The Best como el mejor jugador del 2022, Lionel Messi regresa al terreno de juego y lo hace marcando un gran gol con el París Saint-Germain ante el FC Nantes.

Al minuto 12 del primer tiempo, con un centro retrasado, Messi llegó al área y logró tocar el balón con su pierna izquierda tras un gran centro de Mendes.

#Ligue1 | ¡Hay cosas que nunca cambian, gol de Lionel Messi!



PSG 1 - 0 Nantes pic.twitter.com/XSRwOqnTqQ — En el VAR (@EnElVar) March 4, 2023

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Lionel Messi marca por tercer partido consecutivo

Con este tanto, Lionel Messi llega a tres partidos consecutivos marcando gol con el PSG, y llega enrachado para poder enfrentarse al Bayern Múnich en el partido de vuelta de la UEFA Champions League.

Messi registra 13 goles y 12 asistencias en la Ligue 1 con 20 partidos disputados en la Ligue 1.

¿Cuándo juega PSG vs Bayern Múnich?

El partido de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League entre París Saint-Germain y Bayern Múnich se disputará este miércoles 8 de marzo a las 14 horas (tiempo del centro de México). El partido se disputará en el Estadio Allianz Arena.

El Bayern llega con la ventaja de un gol y el PSG esta obligado en buscar el resultado si quiere seguir avanzando a Cuartos de Final.

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