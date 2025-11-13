deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

La razón por la cual Portugal ya no vendría a la reinaguración del Estadio Azteca enfrentando a México

Portugal perdió ante Irlanda y aún no tiene su boleto al Mundial del 2026, tema por el cual no se ha terminado de concretar y anunciar la visita al Estadio Azteca el siguiente año.

cristiano ronaldo estadio azteca
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Compartir

El partido que se ha venido acordando entre México y Portugal y que será también el duelo para reinaugurar el Estadio Azteca en marzo del 2026 , seguirá sin ser oficial y podría tambalearse ante los problemas en los que se ha metido el cuadro luso para obtener su boleto a la Copa del Mundo del siguiente año.

Y es que Portugal no logró este jueves dar cuenta de República de Irlanda jugando en el Estadio Aviva, donde los locales sacaron el triunfo por marcador de 2-0. Los de Roberto Martínez, ganando lograban tomar su pasaporte hacia el Mundial que comienza el 11 de junio en el Estadio Azteca.

cristiano ronaldo estadio azteca

Pero ahora la celebración se puede postergar para el domingo 16 de noviembre, cuando Portugal mida fuerzas en la décima jornada y última ante el conjunto de Armenia que si bien no es el rival más complicado y tiene grandes diferencias, podría darle el susto más grande que haya tenido esta selección.

El encuentro del 28 de marzo no se puede anunciar debido a que Portugal aún no está clasificado, y si logra el boleto el domingo a la brevedad podría darle la presentación de este juego histórico, pero si en un caso remoto, Portugal no consigue su lugar y se va en esa búsqueda al repechaje, el partido México vs Portugal no logrará critalizarse, pues en esas fechas se celebra el repechaje.

Te podría interesar: Santi Gimenez podría salir del Milan con destino a la Premier League

Esta es la agenda tentativa de la Selección Mexicana para marzo del 2026

Para marzo del 2026, los equipos por el mundo jugarán una fecha FIFA y buscarán los mejores sinodales y selecciones semejantes a lo que el destino les presente en el sorteo de la FIFA rumbo al Mudial que se celebra este 5 de diciembre en Washington.

México, se dice extraoficialmente que tendrá un partido en contra de Bélgica en el marco de esa Fecha FIFA, por lo que los dos posibles rivales son los belgas y Portugal.

irlanda portugal mundial eliminatorias

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
×
×