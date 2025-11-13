La razón por la cual Portugal ya no vendría a la reinaguración del Estadio Azteca enfrentando a México

El partido que se ha venido acordando entre México y Portugal y que será también el duelo para reinaugurar el Estadio Azteca en marzo del 2026 , seguirá sin ser oficial y podría tambalearse ante los problemas en los que se ha metido el cuadro luso para obtener su boleto a la Copa del Mundo del siguiente año.

Y es que Portugal no logró este jueves dar cuenta de República de Irlanda jugando en el Estadio Aviva, donde los locales sacaron el triunfo por marcador de 2-0. Los de Roberto Martínez, ganando lograban tomar su pasaporte hacia el Mundial que comienza el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Pero ahora la celebración se puede postergar para el domingo 16 de noviembre, cuando Portugal mida fuerzas en la décima jornada y última ante el conjunto de Armenia que si bien no es el rival más complicado y tiene grandes diferencias, podría darle el susto más grande que haya tenido esta selección.

El encuentro del 28 de marzo no se puede anunciar debido a que Portugal aún no está clasificado, y si logra el boleto el domingo a la brevedad podría darle la presentación de este juego histórico, pero si en un caso remoto, Portugal no consigue su lugar y se va en esa búsqueda al repechaje, el partido México vs Portugal no logrará critalizarse, pues en esas fechas se celebra el repechaje.

Esta es la agenda tentativa de la Selección Mexicana para marzo del 2026

Para marzo del 2026, los equipos por el mundo jugarán una fecha FIFA y buscarán los mejores sinodales y selecciones semejantes a lo que el destino les presente en el sorteo de la FIFA rumbo al Mudial que se celebra este 5 de diciembre en Washington.

México, se dice extraoficialmente que tendrá un partido en contra de Bélgica en el marco de esa Fecha FIFA, por lo que los dos posibles rivales son los belgas y Portugal.