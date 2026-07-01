VIDEO: esto fue lo primero que hizo Javier Aguirre al ganarle a Ecuador y se ganó el respeto de todos

Javier Aguirre planteó un partido perfecto ante Ecuador, sobreponiéndose al rival en el primer tiempo con un futbol intenso. Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron los goles de México para sellar la clasificación a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El segundo tiempo no tuvo muchas emociones, ya que el equipo mexicano logró controlar el juego ofensivo de los sudamericanos.

Tras el pitazo final, muchos aficionados se quedaron con la imagen del entrenador de la Selección Mexicana. A pesar de la euforia por haber conseguido la primera victoria en fase de eliminación directa desde hace 40 años, Javier Aguirre se digirió hacia los futbolistas ecuatorianos para consolarlos tras la eliminación del torneo. Un gesto que fue captado por las cámaras de TV Azteca Deportes y celebrado por ambas aficiones.

Javier Aguirre firma un paso perfecto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Bajo el mando del “Vasco” Aguirre, México mantiene un paso perfecto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado azteca ganó sus tres partidos de la Fase de Grupos y confirmó su gran momento con el triunfo 2-0 ante Ecuador, resultado que le permitió avanzar a los Octavos de Final y romper una barrera que había pesado durante años en eliminación directa.

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El equipo mexicano no solo ha respondido desde el marcador, también lo ha hecho desde el funcionamiento. Aguirre logró darle orden, intensidad y contundencia a una Selección Mexicana que llega invicta a la siguiente ronda y con un respaldo cada vez mayor de su afición. Ahora, el reto será sostener ese nivel ante Inglaterra, en un partido que puede marcar otro capítulo importante para México en su Mundial como anfitrión.

La victoria ante Ecuador fue la más importante para Aguirre

El entrenador del combinado azteca afirmó en conferencia de prensa que el haber vencido a Ecuador y avanzar hacia los Octavos de Final significó su victoria más importante en su carrera como director técnico.

“Seguramente sí, mi victoria en Italia, en Bruselas, Francia, me ha tocado Chile, varias buenas victorias, pero la de hoy ninguna, es con tu casa, con tu gente, es hacer lo que te corresponde, sé que cuando hay silbidos y abucheos, soy el primero en decirlo, es una noche redonda hoy”, sentenció.