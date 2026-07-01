Javier Aguirre: este fue el precio del DT de México cuando era jugador

La Selección Mexicana sumará un quinto partido en una Copa Mundial de la FIFA™ luego de 40 años de espera. Javier Aguirre ha logrado consolidar un equipo competitivo a lo largo del certamen para dejar un récord de 4 victorias en 4 partidos y cero goles en contra. Sin embargo, la historia del “Vasco” en la justa mundialista no solo se encuentra como entrenador, también cuenta con una trayectoria como futbolista.

Curiosamente, Javier Aguirre estuvo en aquel Mundial en el que México logró sumar un quinto partido en México 86, cuando la Selección Mexicana registró su mejor papel en la historia del torneo tras caer en Cuartos de Final ante Alemania por la tanda de penales. Por lo que aquí te contaremos un poco más de la vida de Aguirre como jugador, su valor en aquel entonces y logros más importantes.

Javier Aguirre logró clasificar a la Selección Mexicana a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El valor de Javier Aguirre cuando era futbolista profesional

Javier Aguirre se desempeñó como un centrocampista de contención. Surgido de las inferiores del Club América logró desempeñarse en otros clubes mexicanos como Atlante y Chivas, contando con un paso en Europa con el Osasuna en el año de 1986.

De acuerdo a Transfermarkt, el valor de la carta del “Vasco” llegó a rondar los 51 mil euros en aquel entonces, algo que debe ser tomado en cuenta bajo su contexto debido al tipo de cambio que existía en aquel entonces y el valor de los futbolistas que estaban lejos de estar tasados al mercado actual.

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El papel de Javier Aguirre en la Selección Mexicana

Javier Aguirre disputó como jugador un total de 59 partidos y marcó 4 goles. Sus actuaciones más destacadas fueron su papel en la justa mundialista de México 86, por lo que años después emprendió su camino como entrenador para poder regresar al cuadro mexicano.

Javier Aguirre dirige su tercera Copa Mundial de la FIFA™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será su tercera edición como entrenador de la Selección Mexicana, siendo su primer Mundial en Corea-Japón 2002 cuando México quedó eliminado por 2 a 0 ante la Selección de Estados Unidos. Su segunda etapa fue en Sudáfrica 2010, quedando eliminado ante Argentina nuevamente en Octavos de Final por un marcador de 3 a 1.

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