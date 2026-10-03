Acusan a entrenador de Cruz Azul de provocar pelea campal VIDEO

En las redes sociales se ha compartido un video con el que han empezado a señalar que el entrenador de Cruz Azul Hidalgo causó una pelea campal al terminar el encuentro entre Correcaminos vs Cruz Azul.

El partido se disputó el pasado viernes 2 de octubre en el Estadio Marte R. Gómez, terminó empatado 0-0 tras un esfuerzo gigante del equipo Celeste por manetener el empate tras quedarse con dos jugadores menos en el encuentro. Con el silbatazo final del árbitro central Fernando Alexis Portillo, entró el técnico de Cruz Azul Hidalgo, Esteban Landazabal al campo de juego para celebrar de manera eufórica con sus jugadores, lo que provocó que los futbolistas de Correcaminos reaccionaran al tomarlo como una provocación.

El entrenador de Cruz Azul Hidalgo quiso hacer un Klopp entrando a festejar y a abrazar a sus jugadores luego del empate (?) Solo ocasionó la bronca https://t.co/SdZGfvljDk pic.twitter.com/rN2NnY35Sq — History Liga MX (@History_LigaMX) October 3, 2026

Varios futbolistas buscaron encarar al entrenador, lo que provocó que sus jugadores lo apartaran y unos segundos después explotó la riña que no pasó a más allá de los empujones e insultos sobre el campo de juego.

Por el momento, la Liga BBVA Expansión MX no ha dado a conocer sobre alguna sanción a los jugadores por lo que habría que esperar unos días para saber si existirá algún castigo.

Así van Cruz Azul Hidalgo y Correcaminos

Tras el empate, Cruz Azul Hidalgo llegó a ocho puntos, es penúltimo en la tabla de posiciones, apenas dos unidades por arriba de Tepatitlán FC. Registra una victoria, 5 empates y 5 derrotas en lo que va de la competición.

Termina el encuentro en Tamaulipas. pic.twitter.com/7bRMx3MdKA — Cruz Azul Hidalgo (@AzulBasicas) October 3, 2026

Por otra parte, Correcaminos, llegó a 16 puntos y es sexto en la tabla de posiciones, ambos equipos pueden tener cambios en las posiciones pues todavía quedan juegos pro disputarse.