VIDEO: Revive el primer golazo de Lionel Messi en la Ligue 1

Por fin llegó el día para Lionel Messi. El argentino marcó su primer gol en la Ligue 1, cuando le convirtió al Nantes para darle un triunfo vital al PSG, que los mantiene en el liderato del torneo francés.

Tuvieron que pasar seis partidos dentro de la Ligue 1, para que Lionel Messi consiguiera su primer gol en el torneo. Hasta ahora sólo había anotado en la Champions League, pero en la liga local se había ido en blanco.

El gol de Messi al Nantes

Al más puro estilo de Lionel Messi fue como consiguió su primer gol. El argentino enfiló hacia el área, hizo un movimiento hacia la izquierda y con la pierna zurda colocó el balón en la esquina inferior derecha. ¡Vaya forma de estrenarse!

Hasta ahora han sido nueve partidos de Leo Messi con el PSG. En ellos se puede decir que ya marcó cuatro goles, pero tres habían sido en la Champions League. El torneo en donde están buscando por fin romper la malaria, recordando que hace no mucho llegaron a la final pero hasta ahora, no han podido ganar el título.

El gol de la Ligue 1 frente al Nantes, significó el rompimiento de un récord negativo para Messi. Había tenido su peor arranque de liga en su carrera como profesional, al no haber podido anotar en sus primeros cinco partidos. Algo así no le había sucedido desde la campaña de 2006 con el Barcelona.

¡GOL DE MESSI! Primer tanto de La Pulga en #Ligue1. pic.twitter.com/aAGFYnY1HT — ¿Gol de Messi? (@goldemessi30) November 20, 2021

El gol coincide con lo que dijo Messi. Luego de conseguir su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección de Argentina, la 'Pulga' mandó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que ahora se centraría en alcanzar los objetivos que se había planteado con el PSG. Uno de ellos, es llevarlos a los planos importantes del futbol europeo y mantener la hegemonía en la Ligue 1.