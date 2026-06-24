OFICIAL: Guillermo Ochoa NO jugará vs Chequia en el Mundial 2026

Guillermo “Memo” Ochoa no será titular con la Selección Mexicana en el partido ante Chequia de la Fecha 3 del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Javier Aguirre decidió mantener a Raúl “Tala” Rangel en el once inicial pese a utilizar una alineación alternativa para este compromiso.

El cuerpo técnico le da continuidad al guardametas de Chivas que atraviesa un buen momento y con recientes actuaciones. Contra Corea del Sur, la atajada épica de Tala Rangel produjo el relato épico de Christian Martinoli. Así, Memo Ochoa debe seguir esperando sentado en el banquillo.

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Crédito: Mexsport

Aunque varios futbolistas habituales tendrán descanso o arrancarán desde la banca, Aguirre mantuvo la confianza en Tala para defender la portería mexicana. Por ahora, Memo Ochoa deberá esperar una nueva oportunidad en el torneo.

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Alineación confirmada para México vs. Chequia sin Memo Ochoa

Portero:

1 - Raúl Rangel

Defensas:

2 - Jorge Sánchez

3 - César Montes

4 - Edson Álvarez

15 - Israel Reyes

20 - Mateo Chávez

Mediocampistas:

7 - Luis Romo

19 - Gilberto Mora

Delanteros:

16 - Julián Quiñones

22 - Guillermo Martínez

25 - Roberto Alvarado

Los números de Guillermo Memo Ochoa en Mundiales

Guillermo Ochoa acumula 11 partidos y 990 minutos defendiendo el arco de la Selección Mexicana en las Copas del Mundo. Aunque asistió como suplente en 2006 y 2010, se afianzó como el guardián indiscutible en las ediciones de 2014, 2018 y 2022. Su balance histórico con el equipo azteca registra 12 goles permitidos, 4 porterías invictas y un total de 36 atajadas.

Para este 2026, el arquero hizo historia al firmar su sexta convocatoria mundialista. Tras arrancar en el banquillo durante los dos primeros compromisos del torneo, Ochoa se mantenía a la expectativa de poder ser titular ante Chequia. Finalmente no sucedió y Paco Memo también arranca como relevo contra República Checa.

