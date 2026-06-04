VIDEO: selección de Japón NO atendió a fans en Monterrey... solo a los que hablaban japonés

La Selección de Japón llegó a Monterrey el pasado 2 de junio para comenzar con sus primeros entrenamientos, por lo que el equipo dirigido por Hajime Moriyasu busca adaptarse a las condiciones climatológicas del país tras un largo viaje de 14 horas desde Tokio. En su salida del hotel de concentración, se encontró con una decena de aficionados que esperaban pacientemente.

A pesar de que algunos periodistas y aficionados buscaron acercarse, el plantel nipón los ignoró. Sin embargo, los jugadores de Japón no dudaron en frenar ante el deseo de dos pequeños aficionados japoneses, que fueron los únicos en poder tomarse la ansiada foto.

🚨🇯🇵 Jugadores de Japón salen del hotel, no quisieron atender, solamente conversaron con fans que hablaban japonés 👀



🎥: @SamuelLuisF pic.twitter.com/nDpocL70Sh — POSTA Deportes (@POSTADeportes) June 4, 2026

El desafió de Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Japón cuenta con ocho clasificaciones consecutivas dentro de la Copa Mundial de la FIFA™. Dentro de ese número, se destaca la interesante efectividad de cuatro clasificaciones a los octavos de final: Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que el equipo nipón buscará superar su marca y llegar al ansiado quinto partido.

Selección de Japón|JFA

Dentro de la convocatoria destacan futbolistas de talla internacional como Endo Wataru del Liverpool o el exjugador del Real Madrid Takefusa Kubo. El conjunto asiático cuenta con una lista plagada de jugadores que radican en el fútbol de Europa con excepción de tres nombres: Osako Keisuke, Hayakawa Tomoki y Yūto Nagatomo.

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Cabe mencionar que dentro del listado también se encuentran todos los partidos de la Selección Mexicana, por lo que contarás con la posibilidad de disfrutar del partido inaugural ante la Selección de Sudáfrica, un encuentro que apunta como uno de los duelos más atractivos a lo largo de la fase de grupos.

