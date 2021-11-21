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Fútbol

Tiger Woods rompe las redes con un esperanzador video

El ex golfista número uno del mundo se mostró de regreso en un campo de golf y de inmediato las publicaciones se hicieron virales en redes sociales.

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Escrito por: Azteca Deportes

Este domingo, Tiger Woods alegró a todos sus seguidores al mostrarse golpeando una bola de golf por primera vez desde el accidente automovilístico que sufrió hace nueve meses en el que presentó múltiples lesiones que dejaban el deporte en segundo plano.

Pero una vez más el Tigre se impuso a la adversidad. Desde hace algún tiempo ya habían comenzado a filtrarse algunas imágenes en las que se le veía caminando y hasta viendo a su hijo practicar con un bastón en la mano.

Pero no fue sino hasta hoy que el ganador de 15 Majors dejó ver que él también estaba en condiciones de entrenar. El video fue difundido a través de sus redes sociales oficiales y solo viene acompañado de la frase “making progress” (progresando) . Eso bastó para que en cuestión de segundos la publicación se hiciera viral y descargara una ola de comentarios positivos.

Los números que han alcanzado los videos reflejan el impacto que esto ha generado. Hasta las 12:00 PM de este domingo, el tweet tenía más de 2 mil 300 comentarios, 22 mil 600 retweets y casi 100 mil me gusta. Mientras que instagram llegaba al millón de reproducciones y 4 mil 200 comentarios.

Reacciones

Asimismo, varias cuentas de torneos, organismos y jugadores profesionales también han reaccionado a este alentador mensaje del ex número uno del mundo. Tal es el caso de sus compatriotas estadounidenses Justin Thomas y Tony Finau por mencionar algunos.

Todavía es temprano para hablar de un regreso de Woods a las competencias, pero lo que es un hecho es que hará todo lo que esté en sus manos para lograrlo. De entrada, se habla de que a inicios del próximo mes de diciembre estaría haciendo su primera aparición pública en el Torneo Hero World Challenge que él organiza en las Bahamas.

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