Hovland consigue su tercer título en tres meses

El golfista noruego Viktor Hovland fue el inesperado ganador del DP World Tour Dubai Desert Classic, luego de imponerse al inglés Richard Bland en el desempate.

Hovland comenzó la jornada ubicado en la decimotercera posición, empatado con el español Sergio García, a seis golpes del sudafricano Justin Harding, quien partió en el último recorrido como líder. Su tarjeta de seis golpes bajo par le permitió acabar en la cima igualado con Bland, quien hizo 68 en los últimos 12 hoyos.

En el desempate, Hovland tiró de clasificación mundial para dominar los nervios y hacer un 'birdie' a la hora de la verdad, mientras que Bland solo pudo firmar el par cinco del hoyo 18 donde se jugó.

La tercera plaza fue para el norirlandés Rory McIlroy, quien había iniciado la ronda como sublíder y terminó con 277 golpes. Por su parte, el antes mencionado Sergio García finalizó en el duodécimo puesto con 282 golpes.

Racha positiva

Se trata del tercer título de Hovland en menos de tres meses. Cabe recordar que la buena racha del europeo inició en México, particularmente en el World Wide Technology Championship at Mayakoba en noviembre pasado, un mes después se quedó con el Hero World Challenge organizado por Tiger Woods y ahora se ha consagrado en el DP World Tour.

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Con información de EFE.

