Vinícius Junior o Kylian Mbappé: quién de los dos futbolistas vale más en el mercado

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene a grandes estrellas, como lo son los contemporáneos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quien es el primer jugador en marcar en seis justas veraniegas diferentes. Detrás de ellos le siguen los nuevos talentos, como lo son Vinícius Junior y Kylian Mbappé, jugadores del Real Madrid, pero que tienen un diferente valor en el mercado.

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Vinícius Junior, quien ya suma 3 goles en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, entre ellos uno a Escocia, tiene un valor en el mercado de 140 millones de euros; es decir, 2.8 mil millones de pesos. Aquí puedes ver el México vs. Chequia en Azteca Deportes.

El francés vale 40 millones de euros más que el brasileño.|Kylian Mbappé

Mientras que Mbappé sigue haciendo historia en lo que es su tercera justa veraniega al disputar el mote de máximo goleador de todos los tiempos de dicho torneo. Al ser considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, su precio en el mercado es de 180 millones de euros (poco más de 3.6 millones de pesos).

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Vinícius Junior y Kylian Mbappé: sus rendimientos en el Mundial 2026

Vinícius es uno de los hombres claves de Brasil y, de momento, los tiene como líderes del Grupo C al participar con 3 goles en los 3 partidos de la fase de grupos. Aunque su cuota goleadora puede incrementar, ya que al momento de redactar esta nota se disputa el encuentro ante Escocia.



Brasil 1-1 Marruecos

Brasil 3-0 Haití

Brasil 1-0 Escocia (Se sigue jugando el partido).

Mientras que Kylian quiere destronar a Messi en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ como el máximo goleador y está en ello, ya que en 2 partidos suma 4 anotaciones (ante Senegal e Irak), para igualar a Miroslav Klose como el segundo romperredes con 16 tantos y está a 2 de alcanzar al argentino.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.